Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение инфраструктуры: какое влияние Беларусь может оказать на развитие ЦЕИ?

Новости Беларуси. Наводить мосты, а не строить железные занавесы. Президент Беларуси призвал к сотрудничеству страны Центрально-Европейской инициативы. Глава государства провел встречу с министрами иностранных дел государств-участников ЦЕИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился обстоятельным и откровенным. Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, расширение транспортной инфраструктуры, ускорение торговых потоков и развитие логистических услуг. Лишь некоторые темы. После встречи у Президента дипломаты продолжили разговор уже в узком кругу. В целом этот день в Минске прошел под знаком большой политики.

Евгений Горин:

В Центрально-Европейскую инициативу сегодня входит 18 стран. Цель организации – развитие сотрудничества в регионе. От экономики и безопасности до энергетики. Инициативы, выдвинутые Беларусью, могут придать новый импульс в построении связей между Востоком и Западом. Для нашей страны остальные 17 государств инициативы это около 60% экспорта товаров в ЕС. Экономически для отечественных предприятий направление стратегическое. А политически – важнейшее для обеих сторон. Проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз, нуждаются в региональной поддержке. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этой встрече я хотел бы выслушать все ваши предложения, замечания м претензи, которые у вас имеются а также насторожённости. Давайте откровенно поговорим, и я очень надеюсь на эту откровенность. Я человек конкретный и открытый и люблю когда прямо в глаза конкретно и открыто говорят о проблемах. Порой не дипломатично, а по-человечески, и это главное, чего я жду от этой встречи. Мирослав Лайчак, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики:

Поддерживаю ваше предложение о необходимости обсуждения вызовов. Их огромное множество. В одиночку их не одолеть. Переговоры в Минске вдохновляют нас на строительство объединяющих мостов. Мы намерены укреплять связи с Беларусью. Ваше председательство направлено на улучшение ситуации в регионе. Формат организации уникален в выстраивании регионального сотрудничества в ЕС.

Председательство Беларуси в Центрально-Европейской инициативе – момент своевременный. Во Дворце Независимости много говорили о современных вызовах, с которыми столкнулась Европа. От терроризма до проблем миграции.

На этом фоне Беларусь видится настоящим донором региональной безопасности. Характеристика, позволяющая претендовать на роль моста в усложнившихся отношениях Востока и Запада. Здесь позиции обеих сторон сходятся. Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

Нам нужны хорошие отношения между Западом и Востоком. Центрально-Европейскую инициативу мы рассматриваем как мост между ними. В этом свете председательство Беларуси очень символично. Ваша страна участник Евразийского экономического союза с одной стороны, с другой – развивает сотрудничество с Европой. На это я хотел бы обратить особое внимание. Евросоюз в последнее время много потерял в своей конкурентности. Мы поддерживаем усиление связей между Беларусью и ЕС. Инициативы Беларуси – пакет предложений про укреплению «восточного измерения» Центрально-Европейской инициативы. Это и шаги к упрощению торговли с Европой, движение к общим стандартам, развитие транспорта и логистики. Другими словами – снятие барьеров и ограничений. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. Тем более, порой это ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами или их связующим звеном. Сейчас надо строить на железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте. Только через равный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание.

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы:

Это было крайне мудрое и стратегическое решение руководства Беларуси –

передать эстафету председательства. Предпринимаемые страной усилия придают новые измерения объединению, балансирует деятельность организации в европейских государствах и евразийском измерении. Активное председательство в организации и желание придать новое дыхание Центрально-Европейской инициативе Беларуси позволит реализовать новые проекты с ЕС. Не случайно в составе делегации генсек Европейского банка реконструкции и развития. Да и с отдельными странами организации связи становятся теснее. Например, австрийский бизнес за пятилетку инвестировал в Беларусь около 6 миллиардов евро. Евгений Прейгерман, политолог:

Такие масштабные события, которые в Минске происходят, всегда очень большой вклад в наш имидж. Вспомните, хотя бы последствия минской переговорной площадки. Слово Минск звучит практически на всех ведущих политических форумах, потому что есть Минские соглашения: кто-то их критикует, кто-то нет. Но для нас это важно с точки зрения того, что есть некая географическая часть в центре Европы, которая тоже имеет свое мнение на то, что происходит. Желательно, чтобы с этим мнением считались, прислушивались, потому что иначе проблемы будут не только у нас, но и у наших соседей.

В течение дня на переговорах в Правительстве и МИДе согласовали основные приоритеты сотрудничества на ближайшие 2 года. Для решения таких актуальных задач как миграционная политика, выстраивание экономических связей стороны объединят усилия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы обсуждали с нашими коллегами возможность, перспективы облегчения визового режима в контексте наших отношений ЕС. Нам нужно просто продолжать диалог, мы заинтересованы в том, чтобы достичь соглашения по всем обозначенным темам. Я вижу заинтересованность и со стороны наших европейских партнеров.

Сегодня знаковый день не только для развития белорусско-европейского партнёрства.