Большое облегчение для Европы: Меркель и Олланд довольны результатами встречи по Украине в Минске 11 февраля

Новости Беларуси. В Минске завершились переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Так, после почти 16 часового общения во Дворце Независимости к журналистам вышли лидеры нормандской четверки. Все они поприветствовали президента Беларуси и тепло пообщались.

Достигнуто главное – решение о прекращении огня. Это уже большой плюс от переговоров лидеров «нормандской четверки».

Не было известно до последнего момента, как шли переговоры. Понятно, что сложно. Появлялась только противоречивая информация от разных источников. Но тем не менее, когда ближе к полудню вышли президенты, то стало понятно, что компромисс удалось найти именно в Минске.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном.

Кстати говоря, почему так долго шли согласования. Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, киевская власть до сих пор отказывается от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Даже несмотря на то, что они непризнанные. Но надо исходить из реалий жизни, и если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты.

Мы работали в тех условиях, которые есть. И договорились, на мой взгляд, о многом.

Первое. Договорились о прекращении огня с ноля часов 15 февраля.

Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной. Это отвод тяжелых вооружений от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября 2014 года в минских соглашениях для ополчения Донбасса.

В Минске по итогам переговоров минской контактной группой подписан и документ – «Комплекс мер, направленный на имплементацию минских договоренностей», то есть на их практическую реализацию.

Кроме прекращения огня договорились об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, которая была обозначена еще 19 сентября. Это тоже итоги. По душе всем лидерам то, о чем договорились.

Президент Франции говорил о том, что достигнутая договоренность о перемирии – это «большое облегчение для Европы».

Главу белорусского государства журналисты обступили, чтобы задать свои вопросы. Александр Лукашенко пошел на контакт с прессой быстро.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили кофе несколько ведер, чтобы в тонусе себя держать. Посменно, я так понимаю, спали, особенно эксперты. Главам государств, конечно, не удалось отдохнуть. А эти посменно спали, потому что голова должна быть более-менее светлая при формулировках таких договоров. Поэтому отдыхали, ели, воду пили. Все было нормально. Главное не это.

Документов в истории рождалось много. Теперь главное реализовать эти документы. Этот процесс, как вы понимаете, гораздо сложнее, чем их создавать. Тут сутками не обойдешься.

Таковы итоги. Все вознаграждены за долгое ожидание. Сделаны первые шаги по окончательному урегулированию кризиса в Украине. Большое дело сделано, и гарантами перемирия выступили президенты Германии, Франции и России. Они закрепили это в совместной декларации о том, что поддерживают мирный процесс, который начался в Украине.

А в Минске сделали все возможное, чтобы это получилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую столицу уже покидают участники переговоров. Так, из Национального аэропорта «Минск» к этому моменту уже вылетели президент России Владимир Путин. Следом за ним в воздух поднялись самолеты Лидеров Франции, Германии и Украины.