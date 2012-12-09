Боксерские навыки в политике, благодарность президенту Беларуси и летние каникулы в Кобринском районе. Интервью губернатора Калининградской области Николая Цуканова

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает губернатор Калининградской области Российской Федерации Николай Цуканов.

Николай Николаевич, вот удивительная у Вас биография, которую я прочитал в Интернете: помимо того, что Вы губернатор (об этом мы еще поговорим), Вы еще опытный бизнесмен (это не удивительно), но Вы еще профессиональный психолог. Ваша кандидатская диссертация, кажется, на тему «Как не «сгореть» на работе».

Николай Цуканов:

Эмоционально выгорать.

Да, эмоционально выгорать. Это не одно и то же? А как не выгореть, или не «сгореть», как говорят, на работе?

Николай Цуканов:

Вы знаете, если цели и мотив у человека не совпадают, нет нормальной мотивации, конечно, может произойти внутренний надлом. Человек будет психологически готов к тому, что все легко исполняется, он видит определенную цель, но мотивация у него совершенно другая, допустим, заработать деньги любым путем. Если что-то не получается, что-то не совпадает, происходит психологический надлом и происходит эмоциональное выгорание.

А вот в политике Вам больше помогают навыки психолога или навыки боксерские. Я знаю, что Вы в детстве, юности неоднократно надевали боксерские перчатки.

Николай Цуканов:

И то, и другое мне, конечно, помогает. Вы знаете, психология нужна для того, чтобы знать человека. Достаточно порой трех-четырех фраз для того, чтобы понять, насколько тот или иной человек искренне с тобой разговаривает, насколько ему можно доверять, насколько ему можно поручить серьезное направление в работе. Вот в этом, конечно, помогает психология.

А если говорить о спорте, то он всегда помогает в любой работе, тем более в такой тяжелой, как политика. Бокс, если говорить о философии бокса, то, конечно, это отдельная философия. Нужно вовремя собраться, задача – не тратить силы и эмоции, а просто собрать силы в кулак и одним резким ударом решить.

В нокаут кого-то приходилось отправлять? В политике?

Николай Цуканов:

Конечно, да и в политике тоже.

Российские губернаторы – гости довольно частые в Минске. И это неудивительно. Но вот Вы, по-моему, единственный, кто, во-первых, приехал на четыре или пять дней и привез с собой огромную армию бизнесменов.

Николай Цуканов:

У нас сегодня в Калининградской области проживает около 25% – это белорусы. Если говорить об истории, о Беларуси, то, вообще, это тоже моя родина, я так считаю.

Оно понятно. Я знаю, что Вы вкус белорусского молока помните с детства, потому что Ваше детство прошло в Кобрине, кажется.

Николай Цуканов:

Да, в Кобрине. Есть такая деревня Подолесье Кобринского района. Там жили у меня бабушка, дедушка. И все летние каникулы, просто, когда еще был маленьким, в школу не ходил, мы проводили там. Потрясающее место. Оттуда я знаю любовь, эмоции, теплоту белорусского народа. Да и, собственно говоря, чувствую себя как минимум наполовину белорусом. А это говорит о многом.

Поэтому та делегация, которая сюда приехала, – это те люди, которые уже делают бизнес в Калининградской области, у них есть партнерские отношения с Беларусью, они рассчитывают на то, что отношения будут только укрепляться.

По поводу молока. Я знаю, что порядка 70% продовольствия вы импортируете. Это объективно. Вы ведь со всех сторон окружены Евросоюзом, уникальное географическое положение (Польша, Литва, Латвия), но продукты, в том числе, предпочитаете белорусские. А почему не рядом?

Николай Цуканов:

Если говорить о молочных продуктах, да и вообще, в принципе, о продуктах белорусских, не в качестве рекламы, конечно, а в качестве объективной оценки: белорусские продукты натуральные, вкусные, полезные. И по деньгам они конкурентоспособны, в том числе и с нашими продуктами, а уж тем более с европейскими. Потому что в Беларуси пока еще действуют госты, стандарты, те, которые были в Советском Союзе. И здесь за плохое качество люди отвечают лично. А это лучший знак качества – личная ответственность.

А в губернаторском холодильнике много белорусских продуктов?

Николай Цуканов:

Честно, я всегда покупаю кобринскую колбасу «Сальтисон». Кумпяк невозможно купить, но я бы с удовольствием купил. Это не потому, что специально, это потому, что это действительно натуральный продукт, вкусный. Хочется поберечь здоровье.

Между нами всего, кажется, 600 км, но Вы предлагаете преодолевать гораздо быстрее. Я знаю, что Вы обратились к президенту Лукашенко с просьбой продлить скоростную линию, рассмотреть вопрос продления скоростной линии железной дороги, которая у нас сейчас обсуждается с Вильнюсом, прямо до Калининграда.

Николай Цуканов:

Я знал, что сегодня есть соглашение между Литвой и Беларусью о строительстве скоростного участка дороги «Минск – Вильнюс», но я попросил президента дальше поговорить с литовской стороной. В свою очередь я буду просить и нашего руководителя страны о том, чтобы продлить эту дорогу до Калининграда. И тогда мы могли бы замкнуть эту цепочку: «Москва – Минск – Вильнюс – Калиниград».

Это же не просто просьба выходца из Беларуси. Здесь, наверное, есть и бизнес-интересы? Вам это выгодно?

Николай Цуканов:

Конечно, нам это выгодно. Я думаю, что выгодно это будет всем. В том числе и литовцам, в том числе и белорусам. Просто много политики в экономике. Нужно все-таки думать об экономике. Я уверен, что прагматизм литовских партнеров восторжествует, решение будет принято, безусловно, при поддержке Беларуси.

Но все равно на пути есть пока камень преткновения в виде литовских виз, которые вынуждены пока белорусы покупать, преодолевая вот эти 200 км по железной дороге. Коль вам это выгодно, может, имеет смысл обратиться к президенту Грибаускайте с просьбой отменить визовые ограничения для транзитных пассажиров?

Николай Цуканов:

Мы обсуждали это вопрос, я встречался с президентом Литвы. Мы постоянно об этом говорим. Очень много двойных стандартов, когда говорят о свободе слова, о свободе передвижения, и в то же само время на наш вопрос, почему они против безвизового режима для жителей России, она говорит, что много вопросов, связанных с какой-то там безопасностью. Непонятно, о какой безопасности идет речь. По-моему, российские граждане не отличались никогда в качестве нарушителей закона в большей или меньшей степени, а, на мой взгляд, законопослушные, так же как и белорусские. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен решаться пакетом. Я думаю, что в ближайшее время первый шаг уже будет сделан.

Первый шаг, на самом деле, уже сделан к безвизовому въезду. У нас работает приграничное партнерство с Польшей. Жители Калининградской области могут приезжать в 100-километровую зону республики Польша без виз, по специальным документам. Это уже первый шаг к безвизовому въезду.

Вам там сам Бог велел, учитывая ваше положение.

Николай Цуканов:

Бог-то велел, а желание и политическая ситуация, которая постоянно менялась, откладывала действие соглашения. С литовцами оно у нас подписано, но до сих пор его нет. Оно не работает.

Вам наверняка придется в ближайшие годы конкурировать и с Беларусью, и с Литвой. Вы рассматриваете это как конкуренцию? Я имею в виду строительство АЭС.

Николай Цуканов:

Мы начали давно.

В таком небольшой регионе три атомные станции.

Николай Цуканов:

Сейчас многие страны задумались об экологии. Мы слышали программу Меркель о закрытии атомных станций, о переходе на альтернативные, возобновляемые источники энергии.

Это тот случай, как Вы говорите, «повышать политический градус»?

Николай Цуканов:

Да. Так вот как раз это даст возможность, по-моему, и работать Белорусской атомной станции, и Калининградской.

Понятно, что конкуренция будет, но я думаю, что запросы экономики, потребность в энергетике достаточно высокая. Если эти страны не хотят строить атомные станции на своих территориях, то почему бы не предложить им товар, эту услугу со стороны Беларуси, со стороны России.

Белорусские студенты будут у вас работать в стройотрядах. Так быстро решился вопрос потому, что Вы когда-то были пионервожатым в знаменитом «Орленке»?

Николай Цуканов:

Вы знаете, мы тоже студенческое движение реанимируем. У нас первые студенческие отряды работали в этом году, на наших стройках, в том числе на атомной станции. У нас строят выше крыши.

У вас чемпионат мира по хоккею, поздравляю, конечно же, всех белорусов с этим событием. Республика, которая имеет потрясающие спортивные сооружения, мы их видели, хорошую команду, одна из лучших команд, по праву получила этот чемпионат. Но и Калининградская область тоже получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Конечно, те объекты, которые мы планируем строить, невозможно будет построить без компетенции, без дополнительных специалистов. И, прежде всего, я считаю, специалисты могли бы быть из Беларуси. В том числе, кстати, студенческие отряды.

А студенческие отряды допустят до строительства пилотного проекта, для вас, может, необычного, но мы уже за несколько лет привыкли, агрогородка. Я знаю, что этот вопрос обсуждался и с президентом накануне.

Николай Цуканов:

Прежде всего я хотел бы выразить слова Александру Григорьевичу, потому что он настолько знает вопросы и проблемы Калининградской области, настолько тепло отзывается о жителях Калининградской области, – это отдельное спасибо от имени жителей Калининградской области, от тех ветеранов, которые знают, что такое Беларусь, знают, что такое война, прежде всего ценят дружеские отношения, которые есть между нашими странами.

Вопросы, которые обсуждались. Очень быстро, это было видно, как президент владеет, очень быстро он давал поручения министрам, причем так аккуратно спрашивая, как они относятся. Это означает, что это уже поручение.

Вы как психолог сейчас оцениваете.

Николай Цуканов:

Да. Просто я наблюдал, как все это происходило. Я очень рад, что было принято решение по поводу агрогородка. Я поддерживаю это решение. И мы со своей стороны, я уже дал поручение министру сельского хозяйства, подберем земельный участок. Я видел, как хорошо развивается сельское хозяйство в Беларуси, видел, как организованы такие агрогородки. От поля до прилавка как действует программа. То есть все то, что должно работать у нас.

По поводу Вашего отпускаю. Вы говорите, что отпуск – это что-то из разряда фантастики. Может быть, Вы выкроите пару недель, чтобы отдохнуть в том самом санатории, который Вы же предлагаете на своей территории для белорусских граждан построить. А мы Вас с удовольствием пригласим.

Николай Цуканов:

Вы знаете, это действительно хорошая идея. Почему бы белорусам не построить санаторий на берегу Балтийского моря. Мы выделим земельный участок на берегу моря, хороший мягкий климат. Мог бы дать возможность отдыхать белорусам на море. И, в конце концов, Беларусь же должна иметь выход к морю. Я считаю, что это через санаторий вполне можно было бы реализовать. Прибрежные территории, со своими пляжами, санаториями. Это вполне реально. К чемпионату мира по футболу как минимум я с удовольствием буду отдыхать в этом санатории.