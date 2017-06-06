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Белорусские электробусы могут появиться на улицах Белграда

06 июня 2017 07:04
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Новости Беларуси. 5 июня в столице Сербии открылись Дни Минска. Делегация белорусской столицы прибыла в Белград и начала насыщенную программу с посещения городского транспортного предприятия. В Белграде планируют постепенно заменять троллейбусы на электробусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как отметили представители сербской стороны, они уже ознакомились с таким транспортом белорусского производства и теперь изучают его технические возможности. Заметим, что общественный транспорт под маркой BY не новинка для Белграда – по улицам сербской столицы курсирует почти сотня белорусских троллейбусов. Но это лишь одно из направлений взаимодействия.

# Дни Минска в Белграде

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