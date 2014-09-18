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Белорусская делегация примет участие в конференции ООН по изменению климата

18 сентября 2014 10:39
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Новости Беларуси. Белорусская делегация примет участие в конференции ООН по изменению климата. Встреча пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.

Официальную делегацию нашей страны возглавит премьер-министр Михаил Мясникович. В рамках мероприятия глава Правительства встретится с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

На самой конференции представители Беларуси не только выступят с рядом инициатив, но и подпишут несколько документов. В их числе – конвенция по ртути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среди Республики Беларусь:
Для Беларуси, которая является перекрестком многих дорог, вот это трансграничное движение ртути принципиально. К сожалению, на сегодняшний день Министерство здравоохранения тоже озабочено проблемами, связанными с оседаниями этого тяжелого металла в организме белорусов. Конечно, то, что мы присоединяемся со всеми в первых рядах, в определенной степени нам даст не только политические, но и экономические бонусы впоследствии. У нас есть реальная возможность привлекать деньги Глобального экологического фонда под реализацию тех проектов, которые предусмотрены в рамках данной конвенции.

# ООН # Ия Малкина

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