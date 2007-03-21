Белорусская делегация отправилась в Венесуэлу

Правительственная делегация Беларуси до конца недели будет находиться в Венесуэле.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Виктор Шейман в Венесуэле проведет переговоры по вопросам развития двустороннего политического, торгово- экономического, военного и военно-технического сотрудничества. Это вопросы контактов в области нефтехимии, энергетики, архитектуры и строительства, сельского хозяйства и продовольствия, а также поставок продукции белорусского машиностроения.

По итогам переговоров запланировано подписание контрактов и соглашений. Рабочий визит продлится до 25 марта. Ожидается, что Виктор Шейман будет принят президентом Венесуэлы Уго Чавесом.