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Белорусская делегация отправилась в Венесуэлу

21 марта 2007 12:50
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Правительственная делегация Беларуси до конца недели будет находиться в Венесуэле.

Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Виктор Шейман в Венесуэле проведет переговоры по вопросам развития двустороннего политического, торгово- экономического, военного и военно-технического сотрудничества. Это вопросы контактов в области нефтехимии, энергетики, архитектуры и строительства, сельского хозяйства и продовольствия, а также поставок продукции белорусского машиностроения.

По итогам переговоров запланировано подписание контрактов и соглашений. Рабочий визит продлится до 25 марта. Ожидается,  что  Виктор Шейман будет принят президентом  Венесуэлы Уго Чавесом.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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