«Белая Русь» помогла минчанам определиться с выбором депутата, которому можно доверять. Акция возле Комаровского рынка 1 марта

Новости Беларуси. «Голосуй, столица!» Акция с таким названием посвящена избирательной кампании. Её инициаторы — администрация Советского района Минска и республиканское общественное объединение «Белая Русь». В преддверии выборов в местные Советы депутатов 1 марта в Минске собрались члены инициативных групп и доверенные лица кандидатов в депутаты. В администрации района уверены: такие акции помогают не просто привлечь внимание электората, но и определиться с выбором депутата, которому можно доверять. К тому же идеология начинается именно на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Позняк, глава администрации Советского района Минска:

Пришли депутаты со своими группами поддержки. Я смотрю, что люди достаточно активно смотрят, кто собой что представляет. Голосуя на выборах, человек голосует за себя в первую очередь, за свое будущее. Имея своего депутата, он будет знать, что у него есть защитник. Это единственная гонка, я бы так сказал, в которой побеждает большинство.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска:

На этой площадке находятся люди с особой гражданской позицией. Инициатором этого митинга была Минская городская общественная организация «Белая Русь». Здесь присутствуют кандидаты в депутаты, которых поддерживает эта общественная организация, трудовые коллективы, студенты, учащиеся.

Татьяна Михеева, председатель Советской районной организации РОО «Белая Русь»:

Местные выборы — это выборы тех людей, которые являются голосом граждан, поэтому сегодняшняя акция, безусловно, очень нужна. Пришли те люди, которые готовы сегодня поделиться своими программами.

Сейчас кандидаты в депутаты местных Советов ведут агитационные работы. Поэтому участие в таком «митинге в поддержку идущей избирательной кампании» помогает ещё ближе познакомиться с электоратом. К слову, принять участие в празднике и узнать программы выдвиженцев могли все желающие. На протяжении нескольких часов призывы прийти на выборы 23 марта звучали и со сцены.

Жители Минска:

Свободой выбора надо пользоваться, придти 23 и проголосовать за кандидата.

Я сегодня познакомилась с третьим кандидатом в депутаты. Вот, буду уже смотреть их программу, читать.

Огромное количество стендов и кандидатов в депутаты всех округов практически избирательных нашего города Минска. Каждый из просиживающих может, конечно, поговорить с каждым из кандидатов. Это очень большой плюс именно такого мероприятия в том, что можно посмотреть ему в глаза и узнать, честен этот человек или нет.