Прямой эфир

«Белая Русь» начнёт выдвигать кандидатов в депутаты 3 июля

18 июня 2016 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» выдвигает своего наблюдателя в Центризбирком во время парламентской избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Участие организации в предстоящем политическом событии обсуждали сегодня в Минске. С этой целью «Белая Русь» создает координационный штаб. Его возглавит Александр Радьков.

Своих кандидатов в депутаты Палаты представителей организация начнет выдвигать с 3 июля. Нынешние парламентские выборы — третьи для «Белой Руси», всего в пятом созыве палаты представителей ей принадлежит 67 депутатских портфеля.

Также сегодня выдвигаются кандидаты  для  территориальных и окружных избирательных комиссий.  На заседании особое внимание уделяют вопросам, которые будут обсуждаться на пятом Всебелорусском народном собрании.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
В чём профессиональность законодательной деятельности, то есть, почувствовать, что надо людям, соответствуют ли те законы, решения, которые принимаются, чаяниям людей и стратегии, которая объявлена и которая будет обсуждаться очень скоро на очередном Всебелорусском сходе. Уже можно подбить некий итог – к чему мы шли, были ли резонны наши планы. И поэтому, я думаю, можно строить планы, можно делать какие-то прогнозы, перспективы

# Валерий Бороденя # Белая Русь

Другие новости рубрики

Все новости
Старт движения электропоездов «Гомель-Минск» и строительства детской больницы: рабочая поездка Президента в Гомельскую область
17 июня 2016 17:40

Старт движения электропоездов «Гомель-Минск» и строительства детской больницы: рабочая поездка Президента в Гомельскую область

От инвестиций до молодежи: проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен для обсуждения
17 июня 2016 17:39

От инвестиций до молодежи: проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен для обсуждения

Какой будет детская больница и что обновили на кондитерской фабрике: рабочая поездка Президента в Гомельскую область
17 июня 2016 13:40

Какой будет детская больница и что обновили на кондитерской фабрике: рабочая поездка Президента в Гомельскую область