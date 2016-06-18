«Белая Русь» начнёт выдвигать кандидатов в депутаты 3 июля

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» выдвигает своего наблюдателя в Центризбирком во время парламентской избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие организации в предстоящем политическом событии обсуждали сегодня в Минске. С этой целью «Белая Русь» создает координационный штаб. Его возглавит Александр Радьков.

Своих кандидатов в депутаты Палаты представителей организация начнет выдвигать с 3 июля. Нынешние парламентские выборы — третьи для «Белой Руси», всего в пятом созыве палаты представителей ей принадлежит 67 депутатских портфеля.

Также сегодня выдвигаются кандидаты для территориальных и окружных избирательных комиссий. На заседании особое внимание уделяют вопросам, которые будут обсуждаться на пятом Всебелорусском народном собрании.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

В чём профессиональность законодательной деятельности, то есть, почувствовать, что надо людям, соответствуют ли те законы, решения, которые принимаются, чаяниям людей и стратегии, которая объявлена и которая будет обсуждаться очень скоро на очередном Всебелорусском сходе. Уже можно подбить некий итог – к чему мы шли, были ли резонны наши планы. И поэтому, я думаю, можно строить планы, можно делать какие-то прогнозы, перспективы