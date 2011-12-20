Беларусь завершает свое председательство в ОДКБ и передает эти функции Казахстану

Об этом сообщил Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности в Москве. Встреча прошла в первой половине дня в узком составе.

Президент Беларуси отметил, что за прошедший год странам многое удалось сделать. И сегодня сообща будут определены направления дальнейшего движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проходит сессия Совета коллективной безопасности с участием лидеров семи стран, входящих в ОДКБ. По итогам планируется подписание ряда документов. В частности, решение о целевой межгосударственной программе оснащения Коллективных сил оперативного реагирования, об участии в совместных учениях. Также будет затронута тема о миротворческой деятельности в совместном ООН-ОДКБ формате. Лидеры государств рассмотрят и вопрос инициированный Беларусью о создании института партнерства. Эта тема обсуждалась на заседании СМИД ОДКБ в мае в Минске. Стороны также будут говорить о создании единого регламента использования подразделений по чрезвычайным ситуациям на территориях государств ОДКБ.

Во второй половине дня пройдет неформальное юбилейное заседание Совета глав государств-участников СНГ. Оно посвящено 20-летию Содружества. В повестке дня — пять вопросов. В частности, о сотрудничестве в области связи и информатизации, о повышении роли Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах. Президенты также рассмотрят реализацию в 2012 году в пилотном режиме Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Казахстане и Туркменистане. В 2011 такими городами были белорусский Гомель и российский Ульяновск.