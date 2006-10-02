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Беларусь встречает украинских гостей

02 октября 2006 09:24
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2 октября в нашу страну с официальным визитом прибыла делегация Харьковской области. В ее составе более 30 руководителей предприятий, представляющих различные отрасли экономики региона.Основная цель визита - поиск оптимальных путей для взаимовыгодного сотрудничества и расширение торгово-экономических отношений с Беларусью. В ходе встречи украинская делегация встретится с руководством Минской области, а также проведет с участием белорусских коллег презентацию своего региона. Кроме того, харьковчане планируют посетить Совет Министров и Национальную Академию наук Беларуси.

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