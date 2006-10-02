Главные вопросы жизни столицы обсуждены на планерке Мингорисполкома

На этот раз одна из ведущих тем - подготовка теплосетей к зиме. Как было отмечено на планерке, объем аварийных работ теплосетей в Минске сократился на треть. Стабилизировалась ситуация благодаря тому, что ремонтные работы укладываются в десятидневные сроки. Однако прослеживается тенденция увеличения аварийных работ на тепловых магистралях. Если раньше аварии случались незначительные, то теперь кварталы могут быть отключены от тепловых магистралей. Василий Бобей - генеральный директор <Минэнерго> в свою очередь отметил, что план с перекладкой трубопроводов пытаются выполнить.