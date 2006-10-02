Россия - Грузия: противостояние продолжается

Президент Грузии Михаил Саакашвили в ночь с воскресенья на понедельник провел брифинг для иностранных журналистов в Батуми, в ходе которого прокомментировал последние заявления Владимира Путина."Мы не воспринимаем всерьез заявления русских", - заявил Саакашвили. "Они просто стали заложниками собственной пропаганды", - добавил грузинский президент и назвал реакцию российских властей на последние события в Закавказье преувеличенной. Напомним, Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия руководства Грузии как акт государственного терроризма с захватом заложников. В воскресенье он провел в Ново-Огареве совещание с членами Совбеза России. Ранее четверо российских офицеров были задержаны в Грузии по обвинению в шпионаже.