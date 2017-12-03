Беларусь в IT-технологиях лидирует в своем регионе: европейцев заинтересовали наши разработки
Новости Беларуси. Европейцев заинтересовали белорусские IT-разработки. На неделе в Минске прошло заседание Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главная тема консультаций – цифровые технологии в условиях геополитической безопасности.
Беларусь рассматривалась как платформа для международного сотрудничества в индустрии высоких технологий.
Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Если мы неправильно распорядимся теми же самыми информационными технологиями, которые у нас есть, это создаст дополнительные угрозы, которых и без того много. Это не только кибербезопасноть, это, фактически, информационные войны. Это трансформация мировоззрения.
Веролюб Арсич, заместитель председателя парламента Сербской Республики:
Беларусь в IT-технологиях лидирует в своем регионе. Это очень актуальная область развития экономики. Сербия стремится развивать это направление в своем регионе. И я надеюсь, что мы будем сотрудничать в IT-сфере. Безусловно, речь идет о том направлении, которое ближайшие десятилетия будет двигать цивилизацию вперед.
Наталья Жилевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Пришло время подумать над тем, что мы можем дать европейскому сообществу. А мы можем дать очень многое. И, по-моему, наша сегодняшняя дискуссия как раз и говорит о том, что мы способны дать очень много. В первую очередь мы способны дать свой уникальный интеллект.
Беларусь впервые председательствует в Центрально-Европейской инициативе.
Организация нацелена на содействие укреплению гибкого и прагматичного европейского регионального сотрудничества в целях предотвращения образования новых разделительных линий в Европе.