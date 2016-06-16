Беларусь в 2017 году впервые станет председателем в Центрально–Европейской Инициативе

Новости Беларуси. Беларусь в следующем году впервые станет председателем в Центрально–Европейской Инициативе. Об этом стало известно на встрече министров иностранных дел стран – участниц этого объединения сегодня в Боснии и Герцеговине.

Беларусь на переговорах представил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Министры обсудили миграционный кризис в Европе, борьбу с коррупцией и торговлей людьми. И всё же отдельное внимание сотрудничеству в экономической сфере и вопросам безопасности в регионе.

Отмечу, что Центрально–Европейская Инициатива – организация с более чем 20-летней историей. Основная ее цель – развитие связей между странами ЕС и государствами, которые не входят в союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.