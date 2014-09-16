Новости Беларуси. Беларусь стабильно входит в пятерку ведущих стран-членов Центрально-Европейской инициативы по количеству реализованных проектов. Сегодня организация объединяет 18 европейских государств и выступает связующим звеном между различными интеграционными процессами в Европе.

Беларусь к организации присоединилась в 1996 году. Только за последние три года при содействии инициативы в нашей стране проведено 22 международных мероприятия.

Сегодня одно из ключевых направлений сотрудничества в научной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Задача ЦЕИ, в общем-то, не помогать Восточному партнерству, а выполнять те цели, в соответствии с которыми она была создана, эта организация, 25 лет назад. Главная цель была – это сближать страны, которые были разделены блоком противостояний. Естественно, что Восточное партнерство здесь тоже не остается за рамками нашего взаимодействия. И я думаю, что тот уникальный опыт, который был накоплен в рамках ЦЕИ за 25 лет существования это организации, конструктивного, прагматичного, неполитизированного взаимодействия очень серьезно может пригодиться для переосмысления такой важной инициативы Европейского союза, как Восточное партнерство.

Маргит Вестфельт, альтернативный генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы:

В нашу организацию входят 18 стран: от Беларуси до Албании. Семинар в первую очередь важен тем, что в нем участвуют Беларусь, Украина и Молдова. Это будет хорошей возможностью обменяться мнениями по вопросам безопасности на Украине.