Прямой эфир

Беларусь проявляет открытость в проведении президентских выборов

13 марта 2006 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявил председатель верхней палаты парламента Геннадий Новицкий на встрече с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ Гертом Аренсом. Спикер подчеркнул - все органы государственной власти заинтересованы в прозрачном и честном голосовании. Геннадий Новицкий заметил, что на выборы приглашены более тысячи международных экспертов. Помимо представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - наблюдатели от исполкома СНГ, от парламентского союза Беларуси и России, от зарубежных посольств и других организаций. Им готовы оказывать всякое содействие. В ответ белорусская сторона рассчитывает на объективность и соблюдение законов республики.

Другие новости рубрики

Все новости
13 марта 2006 13:41

13 марта начинается визит в Беларусь мэра Москвы Юрия Лужкова

13 марта 2006 13:36

Сегодня президент Беларуси направил соболезнование вдове Слободана Милошевича Мире Маркович

12 марта 2006 11:06

На озере Гилута в Витебской области установлен последний пограничный знак