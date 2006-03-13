Беларусь проявляет открытость в проведении президентских выборов

Об этом заявил председатель верхней палаты парламента Геннадий Новицкий на встрече с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ Гертом Аренсом. Спикер подчеркнул - все органы государственной власти заинтересованы в прозрачном и честном голосовании. Геннадий Новицкий заметил, что на выборы приглашены более тысячи международных экспертов. Помимо представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - наблюдатели от исполкома СНГ, от парламентского союза Беларуси и России, от зарубежных посольств и других организаций. Им готовы оказывать всякое содействие. В ответ белорусская сторона рассчитывает на объективность и соблюдение законов республики.