Андрей Шведов о реализации договора о зоне свободной торговли: есть прогресс, но есть и проблемы

Новости Беларуси Соглашение о зоне свободной торговли – один из приоритетов для СНГ. 21 ноября в Минске рассматривают итоги прошедшего в Ташкенте заседания Совета глав правительств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимо наметить задачи по выполнению принятых решений.

Напомним: принято 20 документов. Большая часть из них касается развития экономики в рамках СНГ. В сфере безопасности обозначена главная задача Содружества – противодействовать финансированию терроризма. Кроме того, обозначены планы в 2020 году посчитать население СНГ и создать общий рынок госзакупок.