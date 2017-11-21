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Андрей Шведов о реализации договора о зоне свободной торговли: есть прогресс, но есть и проблемы

21 ноября 2017 10:46
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Новости Беларуси Соглашение о зоне свободной торговли – один из приоритетов для СНГ. 21 ноября в Минске рассматривают итоги прошедшего в Ташкенте заседания Совета глав правительств Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимо наметить задачи по выполнению принятых решений.

Напомним: принято 20 документов. Большая часть из них касается развития экономики в рамках СНГ. В сфере безопасности обозначена главная задача Содружества – противодействовать финансированию терроризма. Кроме того, обозначены планы в 2020 году посчитать население СНГ и создать общий рынок госзакупок.

Андрей Шведов о реализации договора о зоне свободной торговли: есть прогресс, но есть и проблемы-1

Андрей Шведов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ:
В повестке дня Совета глав правительств стоят прежде всего вопросы экономики. Обсуждался ход реализации договора о зоне свободной торговли. Есть прогресс, но есть и проблемы. О них говорилось. Вопрос в том, чтобы найти решение этих проблем.

В повестке заседания также вопросы работы Совета руководителей финансовой разведки государств – участников СНГ.

# СНГ # Андрей Шведов

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