Саммит глав правительств ЕАЭС: речь пойдет о состоянии и перспективах дальнейшего развития союза

Новости России. Саммит глав правительств Евразийского экономического союза состоится 13 апреля в Москве. На предстоящей встрече речь пойдет о состоянии и перспективах дальнейшего развития ЕАЭС. В центре внимания – вопросы торговли, финансовой политики, промышленности, технического регулирования. В целом среди приоритетных направлений развития евразийской интеграции – свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Напомню, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в мае 2014-го в Астане. Первой в ЕАЭС председательствовала Беларусь. В нынешнем году эстафету принял Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.