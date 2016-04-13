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Саммит глав правительств ЕАЭС: речь пойдет о состоянии и перспективах дальнейшего развития союза

13 апреля 2016 10:25
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Новости России. Саммит глав правительств Евразийского экономического союза состоится 13 апреля в Москве. На предстоящей встрече речь пойдет о состоянии и перспективах дальнейшего развития ЕАЭС. В центре внимания – вопросы торговли, финансовой политики, промышленности, технического регулирования. В целом среди приоритетных направлений развития евразийской интеграции – свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Напомню, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в мае 2014-го в Астане. Первой в ЕАЭС председательствовала Беларусь. В нынешнем году эстафету принял Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Евразийский союз

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