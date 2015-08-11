Андрей Кобяков 11 августа встретился с премьер-министром Пакистана

Новости Беларуси. Создание сборочных производств белорусской техники — одно из перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Пакистана. Об этом 11 августа заявил Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром этой исламской республики. В Беларуси Наваз Шариф находится с трёхдневным официальным визитом.

Условия для развития двусторонних отношений были созданы в ходе майского визита главы белорусского государства в Исламабад. В первую очередь речь идёт о создании производственной кооперации, а также совместных проектах в сельском хозяйстве. Тогда было подписано около 20 документов. Сегодня Беларусь готова и к созданию на своей территории производств, использующих пакистанское сырье. Ведь, как отметил Андрей Кобяков, нынешнего товарооборота в 60 миллионов долларов недостаточно. Потенциал двух стран значительно больше.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ваш визит является историческим и многообещающим. Прежде всего с точки зрения развития торгово-экономических отношений. Мы полагаем, что 2015 год станет символическим для белорусско-пакистанских отношений. Этому будет способствовать создание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

За последние три месяца нам удалось очень активизировать двусторонние отношения. Я бы хотел поблагодарить вас за те конкретные предложения, которые я сейчас услышал. Я на 100% согласен, что мы должны исходить из подобных конкретных договоренностей. Что касается дорожной карты, то меня полностью устраивают предложенные вами сроки.

Пакистан — перспективный партнёр Синеокой в Южной Азии. Сюда поставляются белорусские тракторы — около 3 тысяч машин в год. В свою очередь Беларусь экспортирует из этой исламской республики рис и текстиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.