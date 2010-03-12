А.Лукашенко: Вы можете не сомневаться в порядочной, искренней позиции Беларуси в отношении ОАЭ

Беларусь благодарит Объединенные Арабские Эмираты за поддержку на мировой арене.

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, встречаясь сегодня в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Беларуси Мухаммедом Маером Абдаллой аль-Раиси по случаю завершения его дипмиссии. Глава государства заявил о готовности нашей республики развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами в первую очередь в торгово-экономической сфере. Наши отношения характеризуются высокой степенью интенсивности и высоким уровнем доверия, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

У нас небольшой товарооборот, но, если говорить откровенно, всё-таки приличный, учитывая, что совсем недавно не было вообще никакого. Вы можете не сомневаться в порядочной, искренней позиции Беларуси в отношении ОАЭ, и можете твердо рассчитывать на помощь и поддержку по интересующим вас вопросам.

В свою очередь дипломат отметил, что наиболее ярким примером и свидетельством приоритетности отношений является открытие посольств в двух странах. Политические отношения между Эмиратами и Беларусью находятся на более высоком уровне, чем торгово-экономические. В этой связи дипломат заявил о необходимости их расширения.

Мухаммед Маер Абдалла Аль-Раиси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь:

Это благодаря тому, что у Вас налажены такие хорошие личные контакты с руководством моей страны. И это результат ваших двух визитов в Эмираты. Мое руководство всегда приветствует Вас и Республику Беларусь.

Александр Лукашенко дважды посещал Эмираты с официальным визитом. Это арабское государство — наш основной торговый партнер в Персидском заливе. Сегодня одним из приоритетных направлений взаимного сотрудничества могут стать инвестиции. Эмираты на своих крупных инвестиционных проектах зарабатывает даже больше, чем на продаже энергосырья, которым так богата страна. Сейчас бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов присматриваются к сфере белорусского турбизнеса и проявляют интерес к строительству отелей высокого класса.