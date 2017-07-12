Алексей Волин: Мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены
Новости Беларуси. Ответственность журналистов за каждое написанное слово, место и роль СМИ в современном обществе – большой разговор на эти темы объединил в Минске порядка 250 ведущих медиа-экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская столица принимает в эти дни Всемирный конгресс русской прессы.
Участие в основном дне работы форума принял и Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что сегодня профессионализм и честность в работе журналистов приобретают особое значение. Ну а поскольку общение происходило с представителями русскоязычной прессы, Александр Лукашенко поделился мнением относительно роли и места русского языка в белорусской истории.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы, конечно, очень рады, что параллельно сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский язык, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем, и вас это нисколько не должно настораживать. Этим мы будем и богаты.
Я уже говорил Владимиру Владимировичу отдельно на эту тему. Я говорил: «Вот видишь, какой богатый белорусский народ. Он знает не только русский язык. А вы,» – говорю, – «белорусского языка не знаете».
Поэтому это наше родное. Это даже не близкое, это то, что в нас внутри. И потерять сегодня русский язык – это потерять свою историю, свою современность. И я уверен: свое будущее в век, когда быстрыми темпами развиваются информационные технологии, когда жизнь просто бурлит, нельзя сегодня, отвлекаясь на некоторые проблемы, русский, белорусский, английский язык и так далее, потерять главное.
Поэтому надо использовать все языки.
В Беларуси международный медиафорум проходит во второй раз. Для многих из участников, среди которых дипломаты, парламентарии и известные политики, это не первый визит в Беларусь. Поэтому 12 июля многие из них охотно делились своими впечатлениями.
Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома (ОАЭ):
Не смотря на то, что в Беларуси нет нефти, может быть, газа, но, благодаря трудолюбию людей, благодаря отношению людей к своей земле, сегодня Беларусь для меня лично выглядит ничуть не хуже, чем город Дубай, в котором я живу.
Прекрасная архитектура, много новостроек, все зеленое, все засеяно. Я восхищен.
Искандер Кфури, главный редактор журнала «Восток» (Ливан»):
Вы остались едины, осталась Беларусь как цельное государство. Это очень важно. Смотрите, вокруг вас расколы везде, внешнее вмешательство.
Беларусь во главе с Президентом смогла защитить народ, смогла самое главное – стоять перед терроризмом.
Зоя Васильева, директор видеопортала (Нидерланды):
Я прямо влюбилась в Минск. Шикарный, чистый, современный.
Отличный город, прекрасные люди.
Ольга Чупова, издатель газеты «Нарва» (Эстония):
Вчера у нас глава администрации на наш вопрос о том, какие, может быть, есть методики уборки, вывоза мусора (потому что это на самом деле очень больная тема для многих стран и городов), Минск все-таки крупный город.
Он очень красиво сказал: «Чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят».
Шариф Хамдамов, главный редактор газеты «Таджикистан»:
Беларусь как-то стала родной, потому что в прошлом году, потому что в прошлом году поступила в госуниверситет на факультет экономики и менеджмента моя внучка.
И раньше я был много раз в Беларуси, так что родная страна.
Русскоязычный мир, традиционные ценности и классическая журналистика подвергаются ревизиям и критике, а информацией сейчас скрыто и умело манипулируют. Одна из задач медиафорума – найти ответ на вопрос: «Как научить читателя и зрителя отличать истинную информацию ото лжи?»
Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
Мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены, то, что сегодня в мире называется медиаграмотностью. Точно так же, как в свое время учили людей мыть руки перед едой и принимать душ перед сном, точно таким же образом мы должны сегодня научить людей правильно себя вести и правильно воспринимать существующее информационное поле.
Оно агрессивное, и менее агрессивным оно точно не будет становиться – к этому надо быть готовым и с этим надо жить.
Еще одна из угроз медийного пространства – отсутствие законов нравственности. Неверная информация порой искажает реальность и мешает принимать верные решения, – подчеркнул Президент Беларуси, обращаясь к участникам Всемирного конгресса русской прессы.
Александр Лукашенко:
В целом складывается довольно непростая ситуация на информационном поле. Недостоверность, подтасовка фактов, вбрасывание заведомой лжи приводит к искаженному восприятию событий. Постепенно в это вовлекается широкое общественное мнение, и уже не разберешься, где правда, а где вымысел. В этих условиях именно от вас, профессиональных, опытных журналистов, от традиционной прессы во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры.
Поэтому всегда важен правильный выбор: рейтинг или правда, объективность или личные интересы.
Вы знаете, я вот это сказал и хочу лишний раз подчеркнуть: некоторые наши традиционные журналисты традиционной прессы все больше и больше начинают на злобу дня, в угоду сиюминутной, нынешней конъюнктуре скатываться к нетрадиционной журналистике. Вы понимаете, о чем я говорю. Не делайте, пожалуйста, этого. Останьтесь вы в этой жизни, традиционной.
Добавлю, что работу конгресс продолжит до 15 июля.