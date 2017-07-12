Алексей Волин: Мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены

Новости Беларуси. Ответственность журналистов за каждое написанное слово, место и роль СМИ в современном обществе – большой разговор на эти темы объединил в Минске порядка 250 ведущих медиа-экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская столица принимает в эти дни Всемирный конгресс русской прессы. Участие в основном дне работы форума принял и Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что сегодня профессионализм и честность в работе журналистов приобретают особое значение. Ну а поскольку общение происходило с представителями русскоязычной прессы, Александр Лукашенко поделился мнением относительно роли и места русского языка в белорусской истории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски. Мы, конечно, очень рады, что параллельно сделали немало для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится у нас русский язык, поднять и белорусский язык. Мы многое делаем, и вас это нисколько не должно настораживать. Этим мы будем и богаты. Я уже говорил Владимиру Владимировичу отдельно на эту тему. Я говорил: «Вот видишь, какой богатый белорусский народ. Он знает не только русский язык. А вы,» – говорю, – «белорусского языка не знаете». Поэтому это наше родное. Это даже не близкое, это то, что в нас внутри. И потерять сегодня русский язык – это потерять свою историю, свою современность. И я уверен: свое будущее в век, когда быстрыми темпами развиваются информационные технологии, когда жизнь просто бурлит, нельзя сегодня, отвлекаясь на некоторые проблемы, русский, белорусский, английский язык и так далее, потерять главное. Поэтому надо использовать все языки. В Беларуси международный медиафорум проходит во второй раз. Для многих из участников, среди которых дипломаты, парламентарии и известные политики, это не первый визит в Беларусь. Поэтому 12 июля многие из них охотно делились своими впечатлениями.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома (ОАЭ):

Не смотря на то, что в Беларуси нет нефти, может быть, газа, но, благодаря трудолюбию людей, благодаря отношению людей к своей земле, сегодня Беларусь для меня лично выглядит ничуть не хуже, чем город Дубай, в котором я живу. Прекрасная архитектура, много новостроек, все зеленое, все засеяно. Я восхищен.

Искандер Кфури, главный редактор журнала «Восток» (Ливан»):

Вы остались едины, осталась Беларусь как цельное государство. Это очень важно. Смотрите, вокруг вас расколы везде, внешнее вмешательство. Беларусь во главе с Президентом смогла защитить народ, смогла самое главное – стоять перед терроризмом.

Зоя Васильева, директор видеопортала (Нидерланды):

Я прямо влюбилась в Минск. Шикарный, чистый, современный. Отличный город, прекрасные люди.

Ольга Чупова, издатель газеты «Нарва» (Эстония):

Вчера у нас глава администрации на наш вопрос о том, какие, может быть, есть методики уборки, вывоза мусора (потому что это на самом деле очень больная тема для многих стран и городов), Минск все-таки крупный город. Он очень красиво сказал: «Чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят».

Шариф Хамдамов, главный редактор газеты «Таджикистан»:

Беларусь как-то стала родной, потому что в прошлом году, потому что в прошлом году поступила в госуниверситет на факультет экономики и менеджмента моя внучка. И раньше я был много раз в Беларуси, так что родная страна. Русскоязычный мир, традиционные ценности и классическая журналистика подвергаются ревизиям и критике, а информацией сейчас скрыто и умело манипулируют. Одна из задач медиафорума – найти ответ на вопрос: «Как научить читателя и зрителя отличать истинную информацию ото лжи?»

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Мы должны прививать людям навыки и основы информационной гигиены, то, что сегодня в мире называется медиаграмотностью. Точно так же, как в свое время учили людей мыть руки перед едой и принимать душ перед сном, точно таким же образом мы должны сегодня научить людей правильно себя вести и правильно воспринимать существующее информационное поле. Оно агрессивное, и менее агрессивным оно точно не будет становиться – к этому надо быть готовым и с этим надо жить. Еще одна из угроз медийного пространства – отсутствие законов нравственности. Неверная информация порой искажает реальность и мешает принимать верные решения, – подчеркнул Президент Беларуси, обращаясь к участникам Всемирного конгресса русской прессы.