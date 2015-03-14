Александр Радьков: Мы сторонники нашего президента, мы его актив. И мы хотим, чтобы все его планы по развитию страны были реализованы

Новости Беларуси. «Белая Русь» готовится к главному политическому событию 2015 года — в стране пройдут президентские выборы. Об этом говорили 14 марта на заседании Республиканского совета этого крупнейшего общественного объединения. За последние семь лет оно получило поддержку во всех городах и районных центрах страны, где созданы подразделения «Белой Руси».

У них уже есть опыт участия в избирательных кампаниях в качестве активистов и наблюдателей. Главный принцип в работе — организованность и профессионализм.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Мы сторонники нашего президента, мы его актив. И мы хотим, чтобы все его планы по развитию страны были реализованы, стараемся в этом максимально помочь. Такие события политические, как избирательная кампания (в местные Советы, в Парламент, особенно президентские выборы), это важно для людей. Люди к этому относятся очень ответственно, это его решение, он определяет и свою судьбу, и судьбу своих детей, и внуков, по сути, судьбу страны.

14 марта на заседании Республиканского совета определились с планом работы на 2015 год. В нем большое внимание уделяется и 70-летию Победы. Не случайно встреча прошла именно в музее Великой Отечественной.

«Белая Русь» сплотила более 150 тысяч человек. Треть актива — молодежь. Поэтому один из последних проектов — «Школа молодого лидера». Позволяет найти и поддерживать инициативных ребят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Девятовский, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень много молодых людей, которые рады, что к ним обратились, посмотрели, скажем, на их энергию, на их патриотизм, потому что одному, наверное, тяжело продвигать свои идеи. А когда есть сила, которая может поддержать конкретное направление, конкретные задачи, которые ставит перед собой молодой человек, конечно, это вместе веселее, поэтому молодежь откликается.