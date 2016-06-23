Александр Лукашенко: «Все, что мы можем производить здесь, мы должны производить»

Новости Беларуси. В эти минуты в Большом зале Дворца Республики горячая дискуссия. Атмосфера невероятно живая. Вот в качестве примера приведу выступление гостя нашего прямого эфира предыдущего – Ивана Головатого, главы «Беларуськалия», который рассказал с высокой трибуны о стратегии развития этого предприятия. Не лучшие времена «Беларуськалия» уже позади. И очень важно констатировать, что это предприятие было сохранено, и это было правильное решение. И весьма показательный факт: на «Беларуськалии» сегодня работает практически вся техника именно белорусского производства. И вот в этом смысле Президент привел пример великого Китая, который тоже работает по принципу – все, что возможно произвести на своей территории, производится в стране.

Иван Головатый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Сегодня нам нет равных в мире по основным параметрам, от которых зависит срок работы калийного предприятия, извлечение руды из недр, извлечение полезного компонента из добываемой руды. И что более ценно: все самые современные технологии, которые мы внедряем у себя на предприятии, разработаны белорусскими специалистами. Я уверен, что в ближайшие 2-3 года мы пригласим вас, Александр Григорьевич, на открытие нового производства, которое также будет выпускать импортозамещающую продукцию на основе калийных удобрений. И фундамент для этого уже заложен в прошлой пятилетке. На предприятии сохранена и действует всесоциальная сфера, функционирует 10 детских садов. А в преддверии 1 сентября и Дня шахтера в этом году будет открыт новый детский сад на 320 мест. Продолжается жилищное строительство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, когда нам пришлось тут некоторых представителей российского бизнеса отправить в места не столь отдаленные. Началось это сражение. И что сейчас? Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения - готов с вами встречаться. А ради того чтобы на рынке обратили внимание, что мы тут чуть ли не в обнимку уже, - нам это не надо. Мы первыми вышли из пике, мы восстановили свое производство и производим еще больше. Я не говорю о том, что в мире на нас просто молятся и кланяются. Если встает вопрос: белорусская калийная компания со своим товаром или любая другая, даже канадская, которая больше нашей, - чью продукцию, говорят: белорусскую. Почему? Потому что государство гарантирует порядочность этой компании. Вот и все этим сказано. Вот вам частная компания, а вот вам государственная, за которой стоит порядочное государство. Поэтому обращаю ваше внимание: всегда в бизнесе надо быть порядочным. Надо уметь стоять насмерть и терпеть.

Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против. Но на наших условиях. Условия нормальные для них. Компания – она существует. «Беларуськалий» (производитель) и Белорусская калийная компания, которая продает товар. Пожалуйста, давайте возобновим ее работу. Давайте договоримся, сколько будем производить. Сколько вы, сколько мы. Поделим рынки, я открытым текстом говорю, и не будем соперничать. Это принесет хорошие дивиденды. Думают. Думайте. Мы не торопимся. Иван Иванович мог бы сказать, может, не столько он, но и он работал, как мне доложили, вчера состоялось подписание прекрасного контракта, исходя из нынешних цен, с Индией. Если с Индией контракт подписан, считайте, что все другие государства пойдут следом. Мы готовы к подписанию контрактов с Бразилией, там еще выше цена, и КНР. А это три основных потребителя калийных удобрений, то есть мы сжав зубы терпели, мы выдержали и мы в этом сражении победили. Вот, что самое главное.

В ближайшее время мы построим два мощных предприятия. «Полесьекалий» я его называю. Под Петриковом. Я внимательно слежу за Полесьем. Это моя гордость. И я стараюсь все, что возможно, на Полесье развивать. Поэтому там будет создан мощный, самый современный, оборудованный по последнему слову техники. Иван Иванович говорил, что через 2-3 года пригласит нас туда. И второе – частная компания «Славкалий» на Любанском месторождении. Будет построен суперсовременный комбинат. И мы станем полными хозяевами на рынке калийных удобрений. Мы все можем. У нас мощная экономика, и не надо деньги, валюту вывозить за пределы страны, чтобы для «Беларуськалия» создавать определенную подземную технику и наземную в том числе. Понятно: комбайн, который добывает эту руду, только немцы, наверное, и американцы производят, да, нам надо один-два их купить. Их, наверное, больше и не надо. Все остальное должно быть наше, тогда мы, получив валюту за продажу калия, эту валюту реинвестируем в наши предприятия и создадим необходимый продукт для «Белкалия». Я говорю о «Белкалии» - это касается всех. Все, что мы можем производить здесь, мы должны производить. Опыт КНР, который я изучаю уже 25 лет, как раз об этом говорит. Китайцы – молодцы. Пусть хуже качеством для начала, но они производили все сами. Порой на колени, я помню эти времена. Все было на моих глазах. А сегодня посмотрите: высочайшие технологии, Китайская Народная Республика на последнем съезде отказалась от дешевизны, от дешевых товаров и переходит на производство высочайшего уровня товаров. Все. Тот период закончился, когда они насыщались и насыщали мир дешевым товаром. Сейчас – конкурентоспособный, хорошего качества товар. Мы его видим: поезжайте в Центр Управления Полетами, который мы вместе с ними создали. Да и оборонное оружие мы вместе с ними создавали. Это уровень китайских технологий. Особенно ЦУП – спутник, который мы с их помощью забросили на 34 тысячи км от Земли и так далее. Спутник связи вступает сейчас в строй. Поэтому нам надо помнить, что мы сами очень многое можем произвести, и это надо внедрять в производство. Мы, мы и только мы, наш труд и наши мозги. Что не можем – ну, что ж – купили, присмотрелись, произвели.