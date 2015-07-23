Александр Лукашенко вручил премьер-министру Азербайджана орден Дружбы народов

Новости Беларуси. Азербайджан приложит все усилия для развития братских отношений с Беларусью. Об этом 23 июля шла речь на встрече президента с премьер-министром Азербайджана.

Александр Лукашенко вручил Артуру Раси-заде орден Дружбы народов за значительный личный вклад в развитие и укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

Такая госнаграда – еще одно подтверждение особых заслуг в развитии внешнеэкономической деятельности, укреплении дружественных отношений между государствами и народами.

А ведь двусторонний диалог между Беларусью и Азербайджаном действительно хороший. Страны – партнеры стратегические. По итогам 2014 года товарооборот превысил 330 миллионов долларов.

Как отметил Александр Лукашенко, немало для развития двустороннего сотрудничества сделал и Артур Раси-заде. В должности премьер-министра он уже больше 10 лет. Не раз приезжал и в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наградить человека-небелоруса, допустим, белорусской наградой – это весьма сложная процедура. И чтобы в Азербайджане знали, что это невозможно в принципе, если по-хорошему делать, без согласия азербайджанской стороны, без президента Азербайджана. Поэтому можете считать, что это решение наше совместное – белорусского президента и президента Азербайджана. Вы знаете, что есть некий политический подтекст в таких наградах. Есть и авансы, и прочее. Но что вас касается, тут нет никаких авансов, нет никаких политических подтекстов. Потому что вы столько сделали для наших отношений, сколько, наверное, ни один гражданин Азербайджана. Более того, вы были другом моего друга – Гейдара Алиева. Я вам уже рассказывал, несмотря на большую разницу в нашем возрасте, мы очень были дружны, а я на него смотрел как на какого-то сверхчеловека, еще с моей молодости, когда он был членом политбюро нашей партии. Я очень хорошо к нему относился. Поэтому нас связывает и еще и этот человек. И сегодняшний руководитель Азербайджана – сын Гейдара Ильхам – также является моим очень добрым хорошим другом, у нас блестящие с ним отношения. Я могу по пальцам одной руки перечислить отношения такие с другими руководителями государств. И везде, Артур Таирович, вы, так сказать, внесли свой значительный вклад, начиная от личных наших отношений с президентом нынешним, прошлым, и в отношениях между народами и государствами.

Артур Раси-заде, премьер-министр Азербайджанской Республики:

Роль руководителей наших стран, ваша роль, уважаемый Александр Григорьевич, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева – это основа наших отношений. Мы гордимся теми отношениями, которые сложились у нас после приобретения независимости. Если немножко вернуться в историю, то азербайджанский народ всегда с чувством большой любви относился и относится к Беларуси, и вы это хорошо знаете. И мы, заверяю вас, приложим все усилия для того, чтобы та база, которая создана, те дружественные, я бы сказал, братские отношения между нашими странами и народами, еще более и более развивались во имя благосостояния наших народов.

Кстати, системный характер носит и диалог на высшем уровне. Так, последний визит президента Беларуси в Азербайджан состоялся буквально месяц назад – в июне 2015 года. В Баку Александр Лукашенко посетил I Европейские игры.

О том, что страны не только активно торгуют, но и выходят на внешние рынки с совместными проектами, лидеры двух государств подчеркивали не раз. И, действительно, в Азербайджане успешно работают совместные производства белорусских тракторов, грузовых автомобилей и лифтов. Кроме того, прорабатываются проекты по выпуску автобусов и лекарственных средств. В перспективе создавать планируют центры продаж и обслуживания. В то же время в нашей стране уже реализуются два проекта с азербайджанскими инвестициями на общую сумму около 13 миллионов долларов.