Александр Лукашенко: роль Конституционного суда в Беларуси возрастает

Об этом глава государства заявил, приводя к присяге судью КС Тадеуша Вороновича.

– Конституционное правосудие – это важнейший элемент любого демократического правового государства. От качества работы Конституционного суда зависит не только авторитет судебной власти, но и мнение граждан, организаций, международного сообщества о состоянии законности в нашей стране, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Работа судей, нацеленная на решение важных и ответственных задач по обеспечению стабильности и неукоснительного соблюдения правовых основ государственного устройства, имеет первостепенное значение для поддержания мира и гражданского согласия в обществе.

– За последнее время мы немало сделали для развития конституционного судопроизводства, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Так, наделение Конституционного суда дополнительными полномочиями позволило полностью включить его как в процесс системного развития законодательства, так и в практику правоприменения.

Также, Президент Беларуси заявил о том, что Конституционному суду Беларуси следует активнее решать вопросы соответствия Основному закону страны издаваемых нормативных правовых актов и восстанавливать верховенство права.

– Потенциал Конституционного суда должен использоваться еще эффективнее, – сказал глава государства. При этом Президент подчеркнул необходимость того, чтобы судьи действовали в рамках своей компетенции, а принятые ими решения и заключения вызывали доверие.

– Уверен, что все стоящие перед Конституционным судом задачи по плечу нынешнему судейскому корпусу, в состав которого вошли высокопрофессиональные юристы, пользующиеся заслуженным уважением в нашем государстве, – отметил Александр Лукашенко. – Думаю, что вы, Тадеуш Валентинович, – достойное пополнение этих рядов. Богатый опыт работы на разных должностях в судах общей юрисдикции, несомненно, станет серьезным подспорьем на новом поприще.

Глава государства пожелал новому судье успехов в работе, счастья и здоровья и благополучия. В ознаменование сегодняшнего события Президент вручил Тадеушу Вороновичу удостоверение судьи КС и подарочный экземпляр Конституции Беларуси.

Воронович Тадеуш Валентинович родился в 1956 году в Мядельском районе. В 1981 году окончил БГУ. С 1984 года работал в Витебском областном суде, в 1995-м стал его председателем. В июне 2009 года был избран Советом Республики на должность судьи Конституционного суда Беларуси.