Свергнутый глава Гондураса Мануэль Селайя требует восстановления в должности

Он прибыл в Коста-Рику, где при посредничестве президента этой страны, сегодня пройдут переговоры по преодолению политического кризиса в Гондурасе. Селайя заявил, что будет обсуждать только свое восстановление в должности. Временный глава Гондураса Роберто Мичелетти пока не подтвердил участие во встрече, но назначил комиссию, которая будет представлять на переговорах переходное правительство. Между тем накануне в столице Гондураса продолжались манифестации сторонников Мануэля Селайи. Люди требовали немедленного восстановления президента в должности.