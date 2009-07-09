Первый день саммита G8 завершился принятием важных решений

Первый день работы саммита «Большой восьмерки» завершился принятием важных заявлений и решений, касающихся действий по выходу из мирового финансового кризиса, поддержания экономики и финансовых рынков, сообщают информагентства.

Лидеры восьми государств достигли договоренности о создании «Рамочной программы Лечче» для формирования общих принципов и стандартов надлежащего поведения в экономике. По словам премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, важно, чтобы все правительства оказали необходимую поддержку банковской системе, производствам и людям, потерявшим свои рабочие места. Он добавил, что правительства восьми промышленно развитых стран будут координировать работу, чтобы выйти из мирового экономического кризиса, и будут работать, чтобы такой кризис не повторился.

Ещё одним значимым политическим документом этого дня стала декларация по Ирану, в которой выражается озабоченность ситуацией в стране, а также иранской ядерной программой. В связи с этим в документе содержится призыв стран «Большой восьмерки» к руководству Ирана сотрудничать с мировым сообществом в вопросе ядерной программы и незамедлительно подчиниться резолюциям ООН. Вместе с тем разработанный на саммите документ не предполагает каких-либо немедленных и решительных действий в случае неповиновения со стороны Тегерана. Помимо этого главы государств-членов «Большой восьмерки» подтвердили факт проведения в марте 2010 года в Вашингтоне саммита по ядерной безопасности в мире. Они призвали все страны ввести мораторий на проведение ядерных испытаний и выступили за скорейшее начало переговоров по договору, запрещающему производство ядерного топлива как одного из составляющих при разработке атомной бомбы.

Кроме того, лидеры G8 договорились сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года. По словам премьер-министр Швеции Фредрика РАЙНФЕЛЬДТА, промышленно развитые страны намерены уменьшить объем выбросов на 80%.

Также во время саммита был затронут вопрос стоимости нефти, в ходе обсуждения которого было отмечено, что справедливая цена на черное золото должна составлять $70-80 за баррель. 8 июля 2009 года стоимость нефти на мировом рынке составляла чуть более $61 за баррель. Еще летом прошлого года нефть стоила более $140, а к зиме опустилась ниже отметки в $40. При этом руководители мировых держав выступили против регулирования цены на нефть административным способом.

Напомним, что саммит стран «большой восьмерки» продлится до 10 июля.