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Александр Лукашенко примет участие в совместном российско-белорусском учении «Запад-2017» 20 сентября

20 сентября 2017 06:09
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 20 сентября примет участие в совместном российско-белорусском учении «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с представителями высшего командования Вооруженных Сил России Александр Лукашенко будет наблюдать за одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на Борисовском полигоне. Это крупнейший плацдарм в стране, где союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов.

Александр Лукашенко примет участие в совместном российско-белорусском учении «Запад-2017» 20 сентября-1

Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
На полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации по отражению наступления условного противника и созданию условий к проведению контрнаступления с дальнейшей задачей разгрома противника и восстановления утраченного положения.

На полигоне «Осиповичский» планируется отработка вопросов разгрома вклинившегося в оборону противника и восстановление первоначального положения путем проведения контратаки.

20 сентября– последний день проведения масштабной военной тренировки. Совместное стратегическое учение проводилось на территории двух стран, но основные действия разворачивались в Беларуси – на 6 полигонах и в 2 районах Витебской области. В масштабном военном смотре приняли участие почти 13 тысяч военнослужащих. В ходе учения проверены возможности новых образцов вооружения. Всего было задействовано 370 единиц бронетанковой техники, более 40 самолетов и вертолетов, полторы сотни артиллерийских орудий. За ходом учений следили 270 иностранных журналистов, многочисленные военные наблюдатели из Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Норвегии. По словам военных экспертов, войска показали высокий уровень подготовки, также специалисты отметили прозрачность проведения самого учения.

# Фотофакт # Владимир Макаров # Учения «Запад-2017»

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