Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с  Днем Независимости

Новости Беларуси. День Независимости 27 октября отмечают в Туркменистане. Народ и лидера этой страны с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси высказал уверенность, что диалог между государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений. Странами реализован не один яркий проект. Самый значимый из них — Гарлыгский горнообоготительный комбинат. Белорусы запустили калийную фабрику под ключ в пустыне Каракумы.