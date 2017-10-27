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Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с  Днем Независимости

27 октября 2017 16:52
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Новости Беларуси. День Независимости 27 октября отмечают в Туркменистане. Народ и лидера этой страны с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси высказал уверенность, что диалог между государствами будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии белорусско-туркменских отношений. Странами реализован не один яркий проект. Самый значимый из них — Гарлыгский горнообоготительный комбинат. Белорусы запустили калийную фабрику под ключ в пустыне Каракумы.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко

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