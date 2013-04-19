Александр Лукашенко поручил в течение 1-2 лет создать в каждом районе крупный агрокомбинат

Новости Беларуси. Президент потребовал ускорить выход всех сельхозорганизаций на безубыточную работу, обращаясь 19 апреля с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Стратегия развития АПК определена и отказываться от нее не намерены. Глава государства поручил в течение 1-2 лет создать в каждом районе крупный агрокомбинат.

По мнению Александра Лукашенко, динамичному развитию аграрного сектора должно послужить обновление производства, совершенствование методов хозяйствования и структурные изменения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня волнуют не столько объемные показатели (их хватает), сколько качественные характеристики состояния дел в отрасли. Мы научились собирать неплохие урожаи, стабильно увеличиваем производство валовой продукции (темп роста в 2012 году – 117,5%), довели экспорт продовольствия почти до $5 млрд за прошлый год (это 125% к уровню 2011 года). Однако до сих пор не удается выйти на безубыточную работу всех хозяйств.

Без учета государственной поддержки более 500 организации (треть от общего количества) являются убыточными. Очень высока закредитованность аграрного сектора. Это серьезные минусы в работе отрасли. Поэтому важнейшая задача в 2013 году – обеспечить финансовую устойчивость хозяйств, ускорить их выход на самофинансирование. И в первую очередь сделать все, чтобы не было убыточных организаций. Это существенно улучшит экономику всей аграрной отрасли, поможет поднять уровень доходов сельчан.

Динамичному развитию аграрного сектора должно послужить технологическое обновление производства, совершенствование методов хозяйствования и структурные изменения.

Минсельхозпроду, органам местной власти в ближайшие год-два следует, во-первых, создать в каждом районе крупный агрокомбинат. В нем надо объединить ряд сельскохозяйственных организаций, производящих продукцию, и перерабатывающих предприятий, чтобы обеспечить завершенный цикл производства и реализации продукции. Примеры эффективной деятельности у нас есть. Это агрокомбинаты «Снов», «Дзержинский», «Ждановичи» и ряд других.

Во-вторых, для наращивания экспорта отрасли необходимо в этом году завершить создание продуктовых компаний. При этом, нацелить такие интеграционные структуры на расширение рынков сбыта продукции как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.