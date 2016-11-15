Александр Лукашенко обратил внимание на нерациональное использование высвобождаемых в Минске капстроений

Новости Беларуси. Свободные промышленные площади должны использоваться рационально. 15 ноября на совещании Президент поднял вопрос о высвобождаемом госимуществе. Один из примеров давно пустующих капитальных строений – почти два десятка зданий Минского объединения вычислительной техники. Еще в начале 2014 года глава государство распорядился об их отчуждении. В течение года имущество должно было быть реализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных органов, в том числе Комитета государственного контроля, в 2014-2015 годах провела четыре открытых аукциона, а воз, как говорится, и ныне там. Ни один из них не был признан состоявшимся из-за отсутствия участников. Поэтому, учитывая, что место привлекательное, учитывая то, что соответствующие службы меня информируют о разного рода хитросплетениях вокруг этого вопроса (естественно, кто-то пошел по родственникам, знакомым, кто-то кого-то лоббирует, кто-то хочет бесплатно, в общем, лезут, суют голову в петлю без принуждения, кому-то хочется из чиновников и желающих сесть в тюрьму), учитывая все это, я хотел посмотреть на этот вопрос лично и публично, чтобы больше не было разговоров, что тут кто-то за спиной у Президента крутит-вертит.

От участников совещания я хочу услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, какие конкретно предложения внесены потенциальным покупателям. Но самый главный вопрос: почему в таком месте государство в лице горисполкома и правительства отказывается от использования в интересах того же государства этих площадей? Это что, нежелание, неспособность, или есть объективные причины оттолкнуться, отпихнуться от этих площадей? А уже во-вторых – предложения потенциальных покупателей. В-третьих, насколько они соответствуют требованиям градостроительных норм и выгодны ли государству. У нас часто бывает так: «Раз завтра Президенту отчитываться, давай любыми судьбами пихнем, спихнем, что-то подготовим, чтобы только было тихо, шито-крыто». Четвертое: учтены ли интересы рядовых граждан в проекте распоряжения и на каких условиях будет осуществлена продажа. И пятое: рациональны ли предложения и вообще предложенные подходы в целом.

Здания Минского производственного объединения вычислительной техники находятся в центре города: на пересечении улиц Кульман, Веры Хоружей и Якуба Коласа. Место привлекательное для инвестора, однако пока ни один из организованных аукционов не завершился успехом.

Новые возможности для отчуждения объектов должны появится благодаря новому распоряжению Президента. Проект документа подготовлен правительством. Как уже отмечал Александр Лукашенко, подобные объекты должны быть выгодно реализованы или эффективно использоваться государством.