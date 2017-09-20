Александр Лукашенко о «Западе-2017»: «Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты»

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко наблюдал за одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский» в рамках учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российские учения плановые, но назвать их рядовыми никак нельзя. На суше, в воде и в воздухе задачи выполняли почти 13 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и вертолетов, 370 единиц боевой техники, в том числе 140 танков и 10 кораблей.

Маневры прошли на 9 полигонах сразу двух стран. Кстати, 6 из них расположены на территории Беларуси. Учения «Запад» проходят третий раз, и в этом году, согласно, сценарию, основная задача военных – предотвратить теракты и действия экстремистских групп по дестабилизации обстановки. По итогам маневром Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Глава государства еще раз подчеркнул: учения достигли своей цели, а также то, что учения носили оборонительный характер.