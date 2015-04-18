Александр Лукашенко не поддерживает политиков, которые амбициозно отказываются приехать на торжества в Москву

Новости Беларуси. 18 апреля Александр Лукашенко во время республиканского субботника пообщался с журналистами.

Один из вопросов касался празднования 9 Мая. Тем более в 2015 году юбилейная дата — 70-летие Великой Победы.

Планируется, что глава белорусского государства посетит российскую столицу 7-8 мая. Там накануне праздника пройдут мероприятия в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По разным причинам могут отказаться те или иные лидеры государства приехать в этот день в Москву на торжества. К примеру, если у них дома соответствующие торжества, так мы будем только это приветствовать. Будем радоваться, что вместе с нами этот День Победы празднуют и в других странах. Если же это в плане выпада против России, но не только против России, против все тех, по крайней мере, того советского народа и народов Восточной Европы, которую мы освобождали когда-то. Это против них выпад. Это неправильно. Да, надо нынешнюю ситуацию связывать с историей, но ведь то, что случилось, это была всемирная катастрофа, поэтому я не поддерживаю тех политиков, которые сегодня амбициозно отказываются приехать на празднование в Москву, хотя вроде бы раньше и обещали. Другое дело, когда ты занят дома.

Что касается досужих разговоров: будет президент в Минске в этот День Победы или не будет… Это недопустимо, когда нет главнокомандующего, а столько войск выведено в столицу, это вообще, в принципе, неприемлемо. В Беларуси по Конституции, кроме главнокомандующего, никто не может принимать парад. Поэтому парад будет или не будет. Если нет президента — никакого парада не будет парад. Если есть президент — будет парад. Президент 9 мая будет в Минске. У нас 9 мая свой такой же парад, как в Москве. Наверное, 7-8 мая мы сможем с делегациями из Беларуси посетить Москву, продемонстрировать наше единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу. Я постараюсь 8 вернуться домой, а 9 провести парад в Минске. У нас своя страна, у нас большой праздник.