Александр Лукашенко: Мы создаем мощную, новую, единую судебную систему

Новости Беларуси. В Беларуси предложено образовать единую систему судов общей юрисдикции. В неё войдут общие и хозяйственные суды. Об этом 19 ноября заявил Президент на совещании по вопросу совершенствования деятельности судов и органов юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Главы государства, речь в данном случае идёт не о механической передаче полномочий, а об использовании принципиально новой основы. Возглавит эту систему - Верховный суд. С единым аппаратом, Пленумом и Президиумом. Кроме того, вновь созданной судебной системе будут переданы функции по организационному, материально-техническому и кадровому обеспечению судов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нам нужно принять оптимальное решение по актуальным и важным для государства и общества вопросам совершенствования деятельности наших судов. Обращаю внимание, что речь идет не о механической передаче полномочий от одних судебных органов другим или бездумным копированием идей соседей. Задача состоит в том, чтобы выйти на более высокий уровень качества работы. Новая система должна вобрать в себя все лучшее, что накоплено за предыдущие годы общим и хозяйственными судами. При этом подчеркиваю - реформирование не должно повлечь увеличение численности работников либо дополнительного расходования бюджетных средств. Наоборот, мы должны прийти к значительному сокращению численности, так сказать, обслуживающего персонала.

По моему поручению Администрацией Президента и созданной группой во главе с заместителем Администрации Президента Валерием Вацловичем Мицкевичем совместно с заинтересованными государственными органами проработаны возможные варианты совершенствования судебной системы и внесены следующие принципиальные предложения.

Первое - образовать единую систему судов общей юрисдикции, в которую войдут общие и хозяйственные суды. И эту систему возглавит Верховный суд. Обратите внимание, «образовать единую систему». И это очень точно подмечено. Не просто механически объединить, а образовать на принципиально новой, желательно, основе. Второе - передать создаваемой судебной системе функции по организационному, материально-техническому и кадровому обеспечению судов. Третье - объединить судебных исполнителей в единую службу предлагается в рамках Министерства юстиции. Есть ряд других более второстепенных и мелких предложений, и я бы хотел сегодня прежде, чем принимать решения, услышать объективную оценку этих предложений.

Общие и хозяйственные суды объединят. Об этом шла речь сегодня на совещании у Президента по вопросу совершенствования деятельности судов и органов юстиции. В Беларуси предложено образовать единую систему судов общей юрисдикции. Возглавит ее - Верховный суд. Также говорили о судьбе «судейства в погонах». Военные суды также ожидают преобразования. Все подробности у нашего корреспондента Ольги Юруть.

Судебная власть в Беларуси принадлежит только судам. Эта система сейчас выглядит так - Конституционный Суд, общие и хозяйственные. К общим относятся: Верховный Суд Республики Беларусь, областные, Минский городской, районные, а также военные суды. К хозяйственным - Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и города Минска.

Там отстаивают личные интересы и вершат судьбы людей. Суд — не только одна из ветвей власти, но и, по сути, целый живой организм. Чтобы укрепить «иммунитет» судебной системы, есть предложения. Их сегодня обсуждали у Главы государства.

Не только служители Фемиды, но и губернаторы, руководство Парламента и Администрации Президента, министры — за одним столом. Тема разговора - совершенствование судебной системы страны. Есть положительный отечественный опыт и мировая практика. Вместе с тем и ряд проблем, которые озвучил Глава государства.

Александр Лукашенко:

В первую очередь, это отсутствие единообразия в применении общими и ныне действующими хозяйственными судами норм материального права. Есть трудности в определении подсудности конкретных споров. Осложняет работу множественность процессов осуществления правосудия.

В последнее время общие и хозяйственные суды дистанцировались друг от друга, что еще больше усложнило процесс судебной защиты и доступа к правосудию для граждан и организаций. Известны случаи, когда одна и та же правовая ситуация разрешалась общими и хозяйственными судами совершенно по-разному, что недопустимо.

Поэтому сегодня нам нужно принять оптимальные решения по актуальным и важным для государства и общества вопросам совершенствования деятельности судов.

Обращаю внимание, что речь идет не о механической передаче полномочий от одних судебных органов другим или бездумном копировании идей соседей.

Задача состоит в том, чтобы выйти на более высокий уровень качества работы. Новая система должна вобрать в себя все лучшее, что накоплено за предыдущие годы общим и хозяйственными судами. При этом подчеркиваю - реформирование не должно повлечь увеличение численности работников либо дополнительного расходования бюджетных средств. Наоборот, мы должны прийти к значительному сокращению численности, так сказать, обслуживающего персонала.

Судей и так немного, а сократить можно, прежде всего, если мы обратимся к дикому бумаготворчеству (наверное, суды будут занимать первое место по этому показателю), сократим процедуры.

Как именно улучшить деятельность судов. По поручению Главы государства Администрация Президента вместе с представителями органов юстиции проработали возможные варианты. Среди предложений — объединить общие и хозяйственные в единую систему.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса об объединении систем общих и хозяйственных судов:

Создать единый высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам - Верховный суд, объединив его с Высшим хозяйственным судом. Это позволит унифицировать судебную практику, обеспечить единообразное толкование и применение всеми судами норм материального права, облегчить доступ к правосудию для граждан и организаций, исключить возможность отказов в судебной защите по причине неподведомственности спора тем или иным судам.

Также появится также реальная возможность воплотить в новой системе все лучшее и наиболее прогрессивные достижения как общих, так и хозяйственных судов. Объединение общих и хозяйственных судов в единую систему судов общей юрисдикции возможно без предварительной корректировки Конституции, но с последующим ее изменением в части исключения упоминания о Высшем хозяйственном суде.

Возглавит объединенную систему— Верховный суд. Там сформируют и единый аппарат, Пленум и Президиум. Предлагают создать также судебную коллегию по экономическим спорам. Валентин Сукало подробно пояснил нюансы предлагаемых преобразований.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:

В настоящее время сложилась в нашей стране двоякое положение. В судах общей юрисдикции основные функции по организации правосудия, материально-техническому, финансовому обеспечению выполняют структуры исполнительной власти в лице Министерства юстиции и его органов на местах. В системе хозяйственных судов все эти функции выполняют сами суды - Высший хозяйственный и областные хозяйственные. Естественно, что при объединении систем, нам необходимо выбрать единую структуру, единую форму и модель обеспечения процесса правосудия. Наиболее эффективным и предпочтительным представляется вариант, когда все функции обеспечения процесса правосудия выполняют специальные структурные подразделения вышестоящих судов, которые не занимаются правосудием.

Абсолютно все судьи всех уровней выстрадали эти реформы, они их полностью поддерживают. И мы просили бы их принять. Сложностей функционирования с 1 января мы не видим.

Александр Лукашенко:

Я категорически против половинчатых решений. Это всегда вылазит боком. Коль мы решили Следственный комитет выделить - выделили (следствием занимается один орган). Коль решили создать единую систему правосудия в нашей стране (надо говорить об этом, а не объединении), значит, давайте будем ее создавать. Но однозначно, чтобы где-то не оставалось хвостов.

Я не собираюсь эту систему менять, просто не должно быть излишнего давления со стороны сторонних лиц. Ни один не скажет, что в Беларуси существует телефонное право! Это была наиважнейшая моя задача после первых еще выборов - не допустить, чтобы судьям звонили и указывали: «ты там это и то». Это наказывается жесточайшим образом! Мы - слуги народа и мы должны служить этому народу. И я как Президент, и вы - те, кого я назначаю, которые мне подчинены.



Особый разговор о судьях в погонах. Военные суды — в подчинении Верховного, финансируются Министерством обороны, а рассматривают дела сотрудников практически всех силовых ведомств.

Александр Лукашенко:

Давайте мы на этот процесс, на военные суды, как на хозяйственные суды. Я готов вплоть до радикального: ликвидировать их и судить в общих судах. Процесс не отличается, особых законов для них нет. Не может судить майор майора и так далее. Тем более, если у них один начальник.

Предлагалось также и объединить судебных исполнителей в единую службу Министерства юстиции. По этому поводу высказались и губернаторы, и министр.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Судьи осуществляют процессуальный контроль за деятельностью судебных исполнителей. Администрирование этой службы должно быть вне судов. Мы предлагаем сегодня образовать эти службы на областном уровне на базе главных управлений юстиции. Мы предлагаем вывести управления юстиции из состава областных и минского городского исполнительных комитетов, поскольку данная служба требует определенной процессуальной самостоятельности и независимости. Поскольку облисполком либо его структурное подразделение могут являться стороной в исполнительном производстве.

Александр Лукашенко:

Я бы вообще облисполкомам рекомендовал создать мощное юридическое управление, которое будет заниматься внутренним обеспечением, грубо говоря, и решать другие вопросы. Министр с губернатора в этой части будет иметь право спросить, а не только с начальника управления юстиции.

Решено, главное управление юстиции оставить в ведении облисполкомов. В качестве эксперимента, на примере Минской области, объединить управление юстиции и юридический отдел управделами облисполкома.

Александр Лукашенко:

Мы создаем мощную, новую единую судебную систему. Это не только объединение судов. Это и другие мероприятия, которые из этого вытекают. Почему? Пришло время. Суды выросли, мы можем на их базе создавать мощную судебную национальную белорусскую систему.

Страна наша компактная, и иметь по одному и тому же направлению несколько контор, просто говоря, - нет необходимости. Мы из одного центра спокойно можем управлять этой системой, принимать решения, но зато мы будем понимать, что логически и по сути мы будем действовать в одном ключе, в одном направлении, не будет никаких разнобоев в принятии решении и разногласий.

Давайте откровенно говорить, это не простой процесс. Давайте договоримся, что с 1 января эта система должна функционировать. Тут Валентин Олегович прав, никаких препятствий особых нет. Надо просто серьезно посидеть, поработать, люди для этого есть. Все будут оказывать помощь, поддержку. Надо будет, говорите мне. Губернаторы приглашены. они все это слышат. Я думаю, как создавали Следственный комитет всем миром и губернаторы серьезно помогли в этом, точно так мы создадим и отрегулируем эту судебную систему.

Более двух часов живой дискуссии, однако участники совещания не спешили расходится. Детали судебных преобразований в ближайшее время еще предстоит оформить в указы и декреты.

Ольга Юруть, Анастасия Иванникова, Алексей Юнаш, Валерий Науменко, телекомпания СТВ