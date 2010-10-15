Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят белорусско-венесуэльское сотрудничество

В ходе предстоящего рабочего визита Главы Боливарианской республики в Беларусь запланированы переговоры лидеров двух стран в узком и расширенном составах, по итогам которых предполагается подписать ряд двусторонних документов.

Планируется также, что Уго Чавес посетит культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» и Национальную библиотеку Беларуси. Кроме того, вниманию высокого гостя будет представлена экспозиция нефте-газового оборудования, выпускаемого в республике. Президент Венесуэлы ознакомится с работой и возможностями строительной отрасли нашей республики, посетит одну из стройплощадок в Минске.

Александр Лукашенко и Уго Чавес планируют обсудить сотрудничество в нефте-химической сфере, реализацию планов по промышленной кооперации предприятий, взаимодействие в строительной и сельскохозяйственной отраслях, наращивание торгово-экономического и расширение гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой, а также актуальные вопросы международной повестки дня.