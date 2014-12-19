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Александр Лукашенко и Петр Порошенко намерены встретиться 21 декабря

19 декабря 2014 18:07
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Новости Беларуси. Тема экономической безопасности и не только продолжилась уже в общении с журналистами. Так, в частности глава государства сообщил о его предстоящей встрече с Петром Порошенко. Оба президента намерены встретится уже 21 декабря.

Представители СМИ также поинтересовались у Александра Лукашенко о возможной дате нового раунда переговоров контактной группы по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Приоткрою небольшой секрет. В воскресенье, скорее всего, мы встретимся с президентом Украины. Он вчера позвонил мне и попросил, чтобы мы как-то встретились, переговорили по некоторым вопросам, да и я изъявлял желание, потому что нам есть о чем поговорить в этой ситуации.
Исходя из этого разговора, я понял, что украинское руководство, в частности президент Украины, абсолютно не является препятствием к началу нового раунда переговоров в Минске. Как он сказал, он ждет сейчас реакции со стороны руководителей Луганской и Донецкой республик. Если там договоренности будут, то в ближайшее время они могут собраться снова на этой площадке в Минске, чтобы продолжить диалог и подумать, в каком направлении они будут двигаться.
Надо разговаривать. Все равно когда-то будет мир. Но нельзя дальше идти путем эскалации и гибели ни в чем не повинных людей.

# Александр Лукашенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

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