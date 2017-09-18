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Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом

18 сентября 2017 15:42
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Новости Беларуси. Сегодня стало известно, что Президент Беларуси примет участие в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом -1

Предполагается, что в среду на полигоне под Борисовом глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов военной тренировки.

Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом -3

Кроме Президента на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации, иностранных наблюдателей и дипломатов.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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