Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. Сегодня стало известно, что Президент Беларуси примет участие в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня стало известно, что Президент Беларуси примет участие в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что в среду на полигоне под Борисовом глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов военной тренировки.
Кроме Президента на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных сил Российской Федерации, иностранных наблюдателей и дипломатов.