Александр Лукашенко будет наблюдать за учением «Запад-2017» 20 сентября на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. Сегодня стало известно, что Президент Беларуси примет участие в совместном учении Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что в среду на полигоне под Борисовом глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов военной тренировки.