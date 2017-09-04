Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»

04 сентября 2017 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прогресс в сотрудничестве и отсутствие спорных вопросов. Так 4 сентября охарактеризовали белорусско-грузинские отношения на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Тбилиси активно ведут политический и экономический диалог, развивают сотрудничество на площадках международных организаций. За последнее время странам удалось значительно увеличить товарооборот. 2016 год стал рекордным за последние пять лет. Плюс 63% во взаимной торговле. Хорошая динамика и в этом году.

Сегодня во Дворце Независимости глава государства еще раз подчеркнул: белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать. Вы нам люди не чужие. Грузины – наши братья. С советских времен и до советских времен. Целый комплекс впечатлений, знаний, наших отношений подталкивают нас к тому, чтобы мы и дальше имели очень близкие дружеские отношения с грузинским народом. Слава богу, в последнее время мы очень активно взялись за развитие наших отношений. Конечно, без Министерства иностранных дел этого было бы невозможно. Я знаю, и у вас, и у нас Министерства координируют эту работу. У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам, потому что наши экономики не конкурируют друг с другом. Все, что мы способны производить, дополняет наши экономики. Вы производите то, что нужно нам, мы производим то, что нужно вам.

Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»-1

Михеил Джанелидзе, вице-премьер-министр - министр иностранных дел Грузии:
Мы очень рады, что развиваются торгово-экономические отношения между нашими странами, растет товарооборот. И также есть новые совместные производства. Мы очень рады обмену опытом, который есть между нашим странами. И мы уверены, что наши экономики, которые комплиментарны, как вы отметили, будут нести пользу обеим странам и обеим экономикам, сотрудничеству, которое существует.

События Великой Отечественной и герои-победители – то, что также объединяет Беларусь и Грузию. До начала официальных встреч Михеил Джанилидзе посетил место, где увековечена память миллионов погибших воинов.

Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»-4

К подножию монумента на площади Победы от грузинского гостя лег венок из живых цветов.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Грузия # Михеил Джанелидзе

Другие новости рубрики

Все новости
Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске
04 сентября 2017 13:25

Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске

МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы
04 сентября 2017 13:20

МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика
04 сентября 2017 10:32

Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика