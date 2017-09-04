Александр Лукашенко: «Белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту»

Новости Беларуси. Прогресс в сотрудничестве и отсутствие спорных вопросов. Так 4 сентября охарактеризовали белорусско-грузинские отношения на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером – министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Тбилиси активно ведут политический и экономический диалог, развивают сотрудничество на площадках международных организаций. За последнее время странам удалось значительно увеличить товарооборот. 2016 год стал рекордным за последние пять лет. Плюс 63% во взаимной торговле. Хорошая динамика и в этом году.

Сегодня во Дворце Независимости глава государства еще раз подчеркнул: белорусы всегда готовы работать вместе с Грузией и помочь в трудную минуту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать. Вы нам люди не чужие. Грузины – наши братья. С советских времен и до советских времен. Целый комплекс впечатлений, знаний, наших отношений подталкивают нас к тому, чтобы мы и дальше имели очень близкие дружеские отношения с грузинским народом. Слава богу, в последнее время мы очень активно взялись за развитие наших отношений. Конечно, без Министерства иностранных дел этого было бы невозможно. Я знаю, и у вас, и у нас Министерства координируют эту работу. У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам, потому что наши экономики не конкурируют друг с другом. Все, что мы способны производить, дополняет наши экономики. Вы производите то, что нужно нам, мы производим то, что нужно вам.