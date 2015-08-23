Александр Лукашенко: Беларуси необходимо усиливать южные границы

Новости Беларуси. Беларуси необходимо усиливать южные границы. Об этом 18 августа заявил президент, принимая с докладом исполняющего обязанности госсекретаря Совета Безопасности Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова.

Главе государства было доложено о ситуации в Вооруженных Силах, а также о том, как идет оптимизация в армии. Александра Лукашенко интересовало, все ли выполняется по параметрам, которые были определены недавно на заседании Совета Безопасности. В том числе и по созданию новых видов вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы вы мне в двух словах охарактеризовали ситуацию в Вооруженных Силах. И прежде всего на южных рубежах наших границ. Слишком много в последнее время разговоров, тем более в так называемой оппозиционной прессе подаются тенденциозно те или иные вещи. Я, конечно, это понимаю, но, тем не менее, мы не скрываем, что южные границы нам надо усиливать. И не потому, что мы боимся украинцев, что на нас там кто-то нападет и так далее. Мы опасаемся того, чтобы в результате того, что происходит в Украине, не потянулись сюда разного рода элементы, ненужные в Беларуси, и особенно оружие. Это нас должно всегда настораживать, это наш вопрос, который мы должны решать, за нас никто его не решит. В связи с этим ситуация в Вооруженных Силах, как идет оптимизация, хотя основной этап мы прошли. И по вооружению. В двух словах все ли выполняется в связи с теми параметрами, которые мы определили недавно на Совете Безопасности. По созданию, прежде всего, нового оружия, новых видов вооружений в Беларуси. И другие вопросы, связанные с призывом, учебой, тренировками.

Станислав Зась, и.о. государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь:

Что касается Вооруженных Сил, то в настоящий момент ситуация там стабильная, Вооруженные Силы управляемые и занимаются плановой боеподготовкой. Сейчас такой этап разгара боеподготовки: уже отправляются эшелоны на учения в Россию. У нас сейчас отправка людей туда. Кроме того, сегодня отправляется наша рота почетного караула в Китай для подготовки к участию в параде в Пекине. Что касается людей, самое главное. Отмечается, конечно, укрепление морально-психологического состояния людей, атмосфера меняется. Отмечается и уменьшение оттока офицеров из Вооруженных Сил, в том числе и молодых офицеров. Люди стали все-таки больше держаться службы в армии и ценить эту службу. В этом году мы набрали в Академию полный набор без всяких проблем, с конкурсом. Тот есть не сравнить с, допустим, прошлым годом, позапрошлым. Ситуация тут тоже меняется в этом плане.

Президенту было доложено и об участии белорусских военных в международных армейских играх, которые прошли в России. По итогам наша страна — в тройке лидеров. Всего на соревнованиях были представлено 17 стран. В ходе рабочей встречи также шла речь о модернизации вооружений.

Андрей Равков, министр обороны республики Беларусь:

Глава государства заслушал о результатах выполнения плана подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2015 году и по ряду задач, которые вне плана подготовки, частные задачи, которые были поставлены Вооруженным Силам. В частности, по ходу выполнения задач модернизации и перевооружения Вооруженных Сил, реконструкции нашего спортивного армейского комплекса. Все вопросы модернизации и перевооружения, конечно, связаны с повышением мобильности, управляемости и сокращения сроков выполнения родов и вида Вооруженных Сил.