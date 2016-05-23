Александр Лукашенко: Беларусь готова занять свое место в экономике Кубы

Новости Беларуси. Беларусь готова занять свое место в экономике Кубы. О развитии двухстороннего сотрудничества говорил 23 мая Президент нашей страны на встрече с первым заместителем председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Мигелем Диасканелем Бермудесом.

Как подчеркнул белорусский лидер, между странами на политической арене нет разногласий, по большинству позиций они полностью совпадают. Сейчас необходимо больше уделить внимание экономическому сотрудничеству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время наметилась хорошая тенденция к увеличению товарооборота между нашими государствами. И, вообще, хорошие тенденции в сфере торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы приветствуем нормализацию отношений между Кубой и Соединенными Штатами Америки. Я уверен, что эта нормализация приведет также к хорошим последствия в сфере экономики кубинской республики. Мы уже сейчас видим хорошие тенденции в возрождении сельского хозяйства, других отраслей, очень важных для кубинской экономики. Мы также видим свое место в кубинской экономике, место Беларуси. Я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к такому сотрудничеству, тем более у нас создана хорошая основа этого сотрудничества, у нас заключены порядка трех десятков межправительственных соглашений, которые создают прочную нормативно-правовую базу этого сотрудничества.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба:

Хотел бы подчеркнуть, что за те немногие часы, которые мы находимся в Беларуси, у нас создались самые наилучшие впечатления о нашей стране. Хотел бы передать также от нашего президента Рауля Кастро наилучшие пожелания в ваш адрес. Эти приветственные пожелания самые теплые и самые дружественные. Он просил меня подтвердить вам, что вы всегда приглашены в нашу страну.

Президент Беларуси посещал с официальными визитами Кубу дважды. Они прошли в 2000 и 2012 годах. На нынешней встрече Александр Лукашенко передал приглашение председателю Госсовета и Совета Министров Кубы Раулю Кастро посетить нашу страну. Белорусский лидер также попросил передать наилучшие пожелания Фиделю Кастро.

Кубинская делегация посетила Минский автомобильный завод. Прошли и переговоры в Правительстве. В 2015 году товарооборот между странами составил без малого 70 миллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Сейчас Беларусь готова помочь Кубе в создании современных телекоммуникационных и компьютерных систем.

Пребывание в Минске первый заместитель председателя Государственного совета и Совета Министров Кубы начал с почетного церемониала. На площади Победы были возложены цветы и венки к Вечному огню и обелиску в память о героях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.