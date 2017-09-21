Активная фаза учений «Запад-2017» завершена: до 30 сентября российские воинские части покинут Беларусь

В срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения из Российской Федерации покинут территорию нашей страны. Предстоит и детальный разбор учения в штабах различного уровня.