75 лет назад в Беларуси были созданы Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области

Новости Беларуси. 75 лет назад в Беларуси были созданы области: Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская. До этого территория республики делилась на губернии, а с 1924 года – на округа. Официальным днем создания областей считается 15 января 1938 года.

К праздничной дате для своих жителей регионы приготовили подарки. Так, в Гомельской области в ближайшее время новоселов примут детские дома семейного типа и отделение для круглосуточного пребывания пенсионеров. Откроется гребная база, которая по оснащенности будет одной из лучших в республике.

Новыми объектами порадует и Минская область. Среди них – детские сады, дома культуры, бассейны, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. В регионе до конца года откроется и 110 небольших высокотехнологичных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.