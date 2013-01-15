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75 лет назад в Беларуси были созданы Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская области

15 января 2013 05:52
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Новости Беларуси. 75 лет назад в Беларуси были созданы области: Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская. До этого территория республики делилась на губернии, а с 1924 года – на округа. Официальным днем создания областей считается 15 января 1938 года.

К праздничной дате для своих жителей регионы приготовили подарки. Так, в Гомельской области в ближайшее время новоселов примут детские дома семейного типа и отделение для круглосуточного пребывания пенсионеров. Откроется гребная база, которая по оснащенности будет одной из лучших в республике.

Новыми объектами порадует и Минская область. Среди них – детские сады, дома культуры, бассейны, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. В регионе до конца года откроется и 110 небольших высокотехнологичных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Административно-территориальное деление Беларуси

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