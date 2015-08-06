6 августа Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова

Новости Беларуси. Правительство Беларуси рассчитывает на восстановление экономического роста к концу года. О ситуации в реальном секторе, а также об итогах работы экономики за 6 месяцев президенту доложил в ходе рабочей встречи премьер-министр. Андрей Кобяков рассказал, что ситуация на внешних рынках непростая — это притормозило рост ВВП страны.Тем не менее Беларусь выполняет все свои международные обязательства.

Сальдо внешней торговли по итогам полугодия оценивают в миллиард долларов. В бюджете республики наметился профицит в 15 триллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты по займам, в том числе на повышение пенсий в сентябре. Президент требует от Совмина больше конкретных шагов по решению существующих проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Людям надо жить не только завтра, это, конечно, очень важно, но люди живут сегодня. И мы должны обеспечить все необходимое для того, чтобы люди жили нормально. Это не предвыборная риторика. Мне в этой риторике, если говорить откровенно, необходимости нет. И я на это не ориентируюсь. Поэтому я хотел бы услышать, как вы этим занимаетесь.

Мы уже определили приземленные задачи для нашей экономики. Первая задача — продавать то, что мы производим. И ни в коем случае на склад, не вывозить куда-то под ответственное хранение. Я это контролирую сейчас даже с помощью спецслужб. Я вынужден это делать, потому что у отдельных членов нашего правительства и его чиновников появилось такое желание что-то спрятать. И потом доложить: смотрите, мы произвели. Хорошо. Но главное — куда продали? И даже это не главное. Продавайте куда хотите. Деньги — вот это главное. Эту проблему в этом году нам с вами кровь из носу надо решить. Выйти на решение задач, которые мы перед собой поставили, и решать вот эти «земные» задачи: сохранить трудовые коллективы (я очень хорошо вижу, как некоторые руководители себя ведут, забывая о том, что завтра сами будут и пенсионерами, и людьми, которых надо будет, может быть, защищать). Поэтому это надо видеть и исходить по-человечески из этого. Самое главное, если уж говорить о ваших концептуальных предложениях, я советским стилем скажу, как нас учили. И это правда: я не хочу создать такое буржуазно-демократическое общество, где будет пропасть между богатыми и обычным народом. Вот эта пропасть обязательно приведет к скандалу — это как минимум. А максимум — к революциям — дестабилизировано будет общество и, может, мы еще раньше и быстрее повторим украинский вариант. Может быть, без внешнего вмешательства. Поэтому не надо таких предложений, оторванных от жизни, очень далеких по выполнению. Нам нужны предложения, которые сегодня и завтра позволят наших людям нормально жить.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ваше требование о том, чтобы страна жила по средствам, неукоснительно выполняется обновленным составом правительства. Можно сказать, одним из таких существенных итогов, характеризующих именно исполнение требования, является то, что мы с начала года рассчитались полностью на текущий момент по валютным обязательствам правительства. Эти обязательства составляли за 7 месяцев $2,5 млрд., причем в июле мы прошли пиковые значения платежей — $1,4 млрд. В истории наших таких одномоментных месячных платежей еще не было. Говоря таким простым, может быть, техническим авиационным языком, при этом ни одна стрелка на приборе даже не шелохнулась. То есть речь идет о том, что страна, экономика этого не почувствовала.