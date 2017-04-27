Прямой эфир

27 апреля начинается официальный визит в Словакию Андрея Кобякова

27 апреля 2017 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 апреля начинается официальный визит в Словакию белорусской делегации. Возглавит ее Андрей Кобяков. Руководитель правительства проведет переговоры со своим коллегой Робертом Фицо, который буквально на этой неделе был в Беларуси. В Витебске речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики и сельском хозяйстве.

Напомним также, что в Бешенковичах с участием словацких инвесторов реализуется проект по выпуску новейших лекарств против рака и других заболеваний. Дальнейшие планы стороны обсудят 27 апреля уже в Братиславе. Крупной переговорной площадкой станет Белорусско-словацкий деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Словакия

Другие новости рубрики

Все новости
Пётр Порошенко: я уверен – белорусско-украинская граница всегда будет границей мира
26 апреля 2017 17:11

Пётр Порошенко: я уверен – белорусско-украинская граница всегда будет границей мира

Расширение рынков Беларуси для украинских товаров: о чем в Лясковичах договорились Александр Лукашенко и Пётр Порошенко?
26 апреля 2017 17:01

Расширение рынков Беларуси для украинских товаров: о чем в Лясковичах договорились Александр Лукашенко и Пётр Порошенко?

31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС была отмечена в Минске шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях»
26 апреля 2017 16:46

31-я годовщина катастрофы на ЧАЭС была отмечена в Минске шествием участников оппозиционных политических партий «Чарнобыльскi шлях»