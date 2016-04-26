26 апреля исполняется 30 лет одной из самых значительных техногенных катастроф в истории – аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля исполняется 30 лет одной из самых значительных техногенных катастроф в истории – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день в 1986 году взорвался четвертый энергоблок станции. Последствия сказались на многих странах: радиоактивные выпадения отмечены на территории практически всей Европы, однако Беларусь пострадала больше всех. Суммарный ущерб оценивается в 235 миллиардов долларов, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. Для Беларуси катастрофа на ЧАЭС стала тяжелейшим национальным экологическим бедствием.

В День годовщины пройдут церемонии по погибшим. Так, в Минске поминальную службу проведет Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

В целом тема Чернобыля будет звучать буквально по всей стране. Пройдут митинги памяти, состоится открытие мемориальной доски, а вечером в Большом театре оперы и балета прозвучит уникальное по масштабности и красоте произведение Верди, исполнение которого также приурочат к 30-летию Чернобыльской трагедии.

Разумеется, жизнь подтвердила правильность решения о реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов, принятого Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 20 лет назад. По уже сложившейся традиции 26 апреля глава государства посетит пострадавшие регионы. Во время поездки речь пойдет о дальнейшем развитии и реабилитации территорий, а также об улучшении качества жизни населения.

Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы для современной Беларуси стало задачей государственной значимости. В рамках чернобыльской программы к 2014 году было построено почти 70 тысяч квартир, полторы сотни школ, а также более сотни детских садов, куда спокойно могут ходить 19 тысяч ребят. На сегодня здесь созданы все условия не просто для нормальной, для счастливой жизни. Здесь стало возможным работать, возводить инновационные производства и привлекать инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устойчивое развитие этих территорий – одна из важнейших задач и на сегодня. Именно поэтому в марте утверждена очередная Госпрограмма по преодолению последствий катастрофы на пять лет. Исходя из нее, объем финансирования составляет свыше 26 триллионов рублей. И, к слову, эта сумма почти на 11 триллионов больше, чем вложено в возрождение пострадавших регионов за предыдущие пять лет.

За три десятка лет накоплен уникальный опыт по реабилитации пострадавших земель. Именно поэтому в Минске в эти дни находятся зарубежные гости, которые проявляют интерес к работе наших специалистов. Отечественные экологи, врачи и не только уже смогли продемонстрировать свои навыки и после трагедии на японской «Фукусиме».

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

До тех пор, пока есть пострадавшие территории и люди, необходимо продолжать усилия по ликвидации этих последствий.