Главная елка страны во Дворце Республики 24 декабря собрала ребят со всей Беларуси

Новости Беларуси. О детских мечтах, знаниях, стремлении к успеху и умении творить добро. С наступающим Новым годом 24 декабря поздравил президент Беларуси всех участников благотворительного праздника в рамках акции «Наши дети». Главная елка страны является ее кульминацией и проходит уже в 20 раз.

Дети:

— Я хочу чтобы было весело смешно и красивая елка.

— Жду много радости, всяких артистов.

— Я хочу увидеть Деда Мороза и чтобы у меня были хорошие впечатления.

В предвкушении праздников и в ожидании новогоднего настроения. 2370 ребят со всей страны объединило чудо. Новогоднее.

Среди них и Катя. Специально на елку приехала в костюме принцессы Авроры. Девочка признаётся: красочный костюм впечатлил. Впрочем, и представления юная брестчанка ждёт не менее красочного. Тем более, что попасть на главную ёлку Беларуси было непросто. Говорит, такое новогоднее поздравление получила за победу на олимпиаде.

Екатерина Пакито:

Раньше я на таких елках не была. Я думаю, что будет очень интересно. Здесь очень красивая елка. В первую очередь я хочу увидеть Деда Мороза. Думаю, что представление будет очень красивое и красочное.

Эту новогоднюю ёлку уже давно назвали кульминацией. Праздников и благотворительной акции «Наши дети», которой, кстати, далеко не один год. Два десятилетия! И каждый раз акция объединяет. Вот и в 2014 году участие в ней приняли 15 тысяч человек. Кто-то приехал и на главную ёлку страны. Среди приглашённых — дети-сироты, ребята из многодетных семей, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Есть и лучшие из лучших. В своих родных школах и даже городах. Например, из Чашников приехало лишь 4 человека, чтобы специально окунуться в атмосферу Нового года.

Артём Саковский на таком празднике не первый год. Огни на Главной ёлке «зажигал» ещё два года назад. Теперь вновь вместе с друзьями из родной 11 гимназии решил приблизить новогодние праздники.

Артем Саковский:

Новый год — это не просто подарки. Это праздник, ты вырастаешь. Уходит старый год, приходит новый.

В Большом зале Дворца Республики — ни одного свободного места. Да и как иначе: ребята приехали на главный детский праздник. Тем более, как и все годы до этого, разделить с ребятами новогоднее настроение приехал президент. В адрес юных зрителей и тёплые слова поздравления, и немного наставлений. Развивать таланты и способности, преодолевать трудности. Ведь большие победы складываются как раз-таки из маленьких достижений, — заметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я совсем недавно предметно занялся нашей школой, хотя сам начинал учителем. Думаю, посмотрю, что же делается в нашей школе, и возьму самые хорошие предложения из этой школы, чтобы дальше развивать наше образование. И вот взрослые, наверное, и ваши учителя предлагают: «Слушайте, давайте избавим школы от сбора металлолома, макулатуры, каких-то еще добрых дел». И я вспоминаю свое детство, школьные годы и думаю: «Как объединить детей на хорошее дело?» Ведь это же был сбор макулатуры, сбор металлолома, и мы за это никогда не получали денег, но мы всегда соревновались для того, чтобы сделать нашу родину богаче. И вот эти взрослые предложения, и даже ваших учителей, я никак не пойму и принять, естественно, не могу. Надо больше конкретных добрых дел, которые будут приносить пользу государству, предприятиям, коллективам, вашим родителям, а значит, и вам.

Опять же, ваши учителя, может быть, и родители предлагают. Вы знаете, что в свое время я ввел пятидневную учебную неделю. Суббота и воскресенье так или иначе у нас выходной, в школе. Предлагают вернуться к шести дням. Надо в субботу не отдыхать, а заниматься любимым делом. В школу можно прийти на спортивные состязания, соревнования, на уроки, в конце концов, труда, чтобы сделать какие-то поделки, скамейку, тумбочку смастерить и так далее. Чтобы людям было интересно, детям было интересно. А учиться надо напряженно пять дней: математика, русский, белорусский.

Спешить делать добро и мечтать. От каждого из ребят зависит будущей всей страны. Не зря следующий год объявлен именно Годом молодёжи. Вот только, чтобы сбылись общие мечты, работать надо сообща.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все мы мечтаем об одном и том же. Все мы хотим здоровья, счастья родным, близким, процветания своей родине, мира на всей Земле. К сожалению, дорогие мои, не всем нашим деткам на нашей планете хорошо. Наверное, даже вы, не интересующиеся политикой, знаете, что сегодня то там, то здесь вспыхивают войны. И уже совсем у нашего порога, у наших родных братьев в Украине не все так хорошо. По крайней мере, не во всей Украине. Кое-где там плачут дети, кое-где не так встречают Новый год, как встречаем мы. Поэтому мы все с вами желаем самого лучшего, добра, мира и счастья тем детям, которые сегодня этого лишены.

Сразу же после слов поздравления глава государства займет место в зрительном зале, чтобы вместе с юными зрителями окунуться в новогоднюю сказку.

Яркое представление и сказочные герои. Путешествие практически в полтора часа. Как стать волшебниками, как раз и рассказали в «Школе юных морозов» (именно так называлась новогодняя сказка). Главными героями дня стали Дед Мороз, Феи, Снегурочка.

В конце праздника вновь приятные сюрпризы — корзина цветов от президента. Впрочем, и юные зрители в долгу не остались. Специально для главы государства подарки — пейзаж «Зимнее утро» от учащихся могилёвской творческой студии и красочное панно, символ каляд. Уже от юных витебских мастеров.

Подарки и хорошее настроение — чем не положительный заряд на следующие двенадцать месяцев? Ведь, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.