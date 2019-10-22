Президент Кубы прибудет в Минск с официальным визитом 22 октября

Новости Беларуси. Не только дружба, но и общий взгляд на международную повестку дня. 22 октября в Минск с официальным визитом прибудет президент Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?

История сотрудничества наших государств насчитывает более полувека. Обе страны являются членами Движения неприсоединения, Остров Свободы активно поддерживает Беларусь во вступлении в Всемирную торговую организацию.

Кстати, что касается экономики, то в этом направлении у нас огромный потенциал для развития. Товарооборот за 2018 год составил 17 миллионов долларов, причем 15 из них на счету белорусских поставщиков. В сфере кубинских интересов наши тракторы, грузовики, сельхозтехника, запчасти, мясо-молочная продукция и IT.