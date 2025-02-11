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10 лет назад западные лидеры приехали в Минск «договориться» о мире в Донбассе

11 февраля 2025 07:48
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Событие, которое ярко продемонстрировало лицемерие западноевропейских политиков. 10 лет назад 11 февраля 2015 года в Минске была предпринята попытка «договориться» о мире в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 лет назад западные лидеры приехали в Минск «договориться» о мире в Донбассе-2

Тяжелые во всех смыслах переговоры лидеров России, Украины Германии и Франции длились почти сутки. Стороны договорились о документе, состоявшем из 13 пунктов, который предусматривал прекращение огня с 15 февраля 2015 года, отвод тяжелых вооружений. Казалось бы кровопролитный конфликт может быть наконец остановлен. Если бы не одно но. Ни Меркель, ни Олланд в этом, как оказалось, не были заинтересованы. И их страны не собирались выполнять договоренности. В чем позже они сами признались. Приезд в Минск и якобы участие в мирном процессе были лишь попыткой оттянуть время, чтобы вооружить ВСУ. Поэтому, несмотря на относительное перемирие, соглашения не были выполнены, и это привело к началу специальной военной операции в феврале 2022 года.

# Международная политика

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