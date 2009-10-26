Жизнь Минска и минчан 26 октября

В топ–список лучших рабочих общежитий попали здания Ленинского района. Всего на титул лидера претендовало 25 участников конкурса.

Монтажный фэйс-контроль

Кинотеатр «Комсомолец» готовится показать минчанам своё новое лицо. К 1 января в старом здании должны отремонтировать фасад, кровлю и благоустроить внешнюю территорию.

Посетителей современные залы примут после полного технического переоснащения. Дизайн, новое оборудование и систему Dolby столичные киноманы смогут оценить уже в Новом году.

Пешеходная зона оказалась вне зоны прогулок

Здесь в прямом смысле можно уйти под землю. Маршрут многих, выбери они эту дорогу, может закончиться провалом и обернуться риском для жизни. Обрыв на тротуаре близ дома №56 по Якубовского уже даже и не яма, а настоящая свалка.

По иронии судьбы этот квартал – район слабовидящих. А глубинный барьер площадью метр на метр для них – серьезное препятствие. Пока жильцы ждут и надеятся, дорожникам за два года все-таки не мешало бы сюда доехать.

Диснейленд по мотивам столичных традиций

Хотите вернуться в детство? Тогда вам сюда. На Острошицкой улице весёлые качели начали свой разбег. Тех, кто не успел накататься с ветерком, наверстать упущенное зовёт новая детская площадка.

Мини-аттракционы на любой вкус и горки с крутыми виражами на любой цвет заменили железных старожилов с многолетним стажем. Подарок будущему от местного ЖЭСа скоро появится и в соседнем дворе.

Опасный аттракцион

Вот явная полоса с препятствиями зимой может превратиться в платформу для пируэтов. К слову, жильцы по улице Лобанка травмоопасные трюки здесь выполняют и без ледового покрытия. Что ни заход – то краш-тест.

Лестница уже давно распадается как мозаика, но в маршрут рабочих до сих пор не попала. И даже многочисленные заявки в ЖЭС – не повод для оперативного реагирования.

Свежие идеи с новаторским акцентом

При Мингорсовете сформировали Молодежную палату. За места в депутатских креслах боролось полторы тысячи школьников, победили в предвыборной гонке 55.

Проекты депутатов-школьников носят рекомендательный характер, но как показывает предыдущая практика - большинство из них воплощается в жизнь.

Быт на отлично!

В топ–список лучших рабочих общежитий попали здания Ленинского района. Делом непыльным победа стала для сотрудников автобусного парка №2 – их жильё назвали эталоном чистоты и благоустройства. Всё в порядке оказалось и в общежитии Минского электротехнического завода — 2-е место, а также в общежитии «Жилздрава» — 3-е место.

Всего на титул лидера претендовало 25 участников конкурса.

Этот день в истории столицы

В 1913 гожу «по высочайшему разрешению губернатора» в городе появилась первая футбольная команда.

В 1938 году стартовал первый в СССР мотопробег в противогазах по маршруту Минск–Москва.

Ровно 74 года назад в квартирах лучших работников предприятий столицы установили радиоточки.