Животные, герои мультфильмов и ручеек: пенсионер из Минска создал зоопарк из пенопласта
Семья косулей в галстуках, леопарды на деревьях и милый Чебурашка. Здесь пингвины мирно соседствуют с тиграми, а медведь угощает пеликана рыбой. Такую сказку можно увидеть в столичном дворе по улице Седых, 30.
Забавные фигурки животных и мультипликационных персонажей, хоть и из пенопласта, но как настоящие скульптуры. Хозяин экзотического уголка – местный пенсионер Анатолий Владимирович Ждан, газоэлектросварщик по профессии, художник и фантазер в душе. Идея преобразить родной двор пришла ему в путешествии по родной Беларуси.
Анатолий Ждан:
С женой поехали отдыхать на водохранилище Птичь, там при дороге в кафе я увидел самодельных аистов. Мне так захотелось на свою избушку тоже сделать аиста. Глину месить не могу, дерево резать тем более. Под руки попался пенопласт – материал великолепный: не гниет, воды не боится, мороза тоже, легко обрабатывается. Сразу сделал аиста, мне понравилось. Сказали сделать аистенка. А потом все и поехало.
Так на одном дыхании всего за четыре года мастеру удалось создать чудо-зоопарк, и вот уже 10 лет к нему не зарастает народная тропа. Здесь есть на что полюбоваться и с чем сфотографироваться детям и взрослым. На минскую достопримечательность приезжают посмотреть гости из России, Германии, Англии и каждый раз удивляются энергии и таланту Анатолия Владимировича.
Сам мастер скромно признается, что никогда не считал, сколько жильцов в зверинце, главное – придумать каждому свой образ, подобрать яркие краски и найти подходящее место. Ванну для белых медвежат и лебедей или дерево с кокосами для панды. И хоть расширяться во дворике некуда, работы хватает на каждый сезон, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Анатолий Ждан:
Не знаю, почему так березу спилили, оставили пень. На пне поставил двух аистов. А это из мультика «Ну, погоди!», кривое зеркало. Зайца и нарисовал. Но каждый год после зимы сороки, вороны этот мягкий пенопласт клюют. И после каждой зимы, весной, начинаем приводить зверинец в порядок.
Полки от старых холодильников превратились в забор для вольера. У Анатолия Владимировича в ход идет любой материал, даже тот, что уже лежит на мусорках. Так, жесть и арматуру подбирает возле строек, а пенопласт – в коробках от техники. К слову, на одного медведя уходит несколько коробок от телевизоров – работа непростая, даже ювелирная.
Всю зиму Анатолий Владимирович вырезал из пенопласта боровички.
Атмосфера сказочная, Анатолий – как Папа Карло, только вместо дерева – пенопласт. А начинается все с рисунка будущих лебедей на листе жести. Если Анатолия Владимировича впечатлила какая-то картинка животного из книги или раскраски, он тут же фотографирует ее на свой телефон, делает эскиз и может сутками творить в родном гараже.
Анатолий Ждан:
По контуру я вырезал, потом сюда поставил арматуру, закрепил проволокой в нескольких местах и начинаю клеить пенопласт. Обрезаю. Беру наждачную бумагу, пенопласт очень легко обрабатывается.
Благодаря помощи местного ЖЭСа хозяин зоопарка соорудил замечательный ручеек.
Анатолий Владимирович не раз получал грамоты за лучшее благоустройство двора. Коренной минчанин такой оценкой дорожит, но больше всего любит, когда его творчеством восхищаются люди. Он признается, что интересных дворов должно быть больше, ведь из них складывается картина уютного города.
Анатолий Ждан:
Отдача моя такая: спасибо, дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Мне 76 лет, я чем-то занят. Как другие мне говорят, даже в нашем доме: трудоголик. Люди приходят, я им с удовольствием рассказываю.
Жаль, не все гости зоопарка ведут себя культурно и не задумываются, какой труд скрывается за этими фигурками животных.
Анатолий Ждан:
Обязательно каждый хочет дотронуться и за хвост потрогать. Только не успею приклеить, смотрю: опять оторван.
Скоро в зоопарке распустятся тюльпаны, розы, георгины и животный мир наполнится летними цветами и запахами.
Заглянуть в необычный дворик на улице Седых, 30 стоит еще и потому, что здесь помимо ярких пернатых из пенопласта вы сможете увидеть уникальную голубятню и старинный скворечник.
А рассказывать истории об уютном городе и минчанах, которые делают его таким, мы продолжим в следующих выпусках программы.