Животные, герои мультфильмов и ручеек: пенсионер из Минска создал зоопарк из пенопласта

Семья косулей в галстуках, леопарды на деревьях и милый Чебурашка. Здесь пингвины мирно соседствуют с тиграми, а медведь угощает пеликана рыбой. Такую сказку можно увидеть в столичном дворе по улице Седых, 30.

Забавные фигурки животных и мультипликационных персонажей, хоть и из пенопласта, но как настоящие скульптуры. Хозяин экзотического уголка – местный пенсионер Анатолий Владимирович Ждан, газоэлектросварщик по профессии, художник и фантазер в душе. Идея преобразить родной двор пришла ему в путешествии по родной Беларуси.

Анатолий Ждан:

С женой поехали отдыхать на водохранилище Птичь, там при дороге в кафе я увидел самодельных аистов. Мне так захотелось на свою избушку тоже сделать аиста. Глину месить не могу, дерево резать тем более. Под руки попался пенопласт – материал великолепный: не гниет, воды не боится, мороза тоже, легко обрабатывается. Сразу сделал аиста, мне понравилось. Сказали сделать аистенка. А потом все и поехало.

Так на одном дыхании всего за четыре года мастеру удалось создать чудо-зоопарк, и вот уже 10 лет к нему не зарастает народная тропа. Здесь есть на что полюбоваться и с чем сфотографироваться детям и взрослым. На минскую достопримечательность приезжают посмотреть гости из России, Германии, Англии и каждый раз удивляются энергии и таланту Анатолия Владимировича.

Сам мастер скромно признается, что никогда не считал, сколько жильцов в зверинце, главное – придумать каждому свой образ, подобрать яркие краски и найти подходящее место. Ванну для белых медвежат и лебедей или дерево с кокосами для панды. И хоть расширяться во дворике некуда, работы хватает на каждый сезон, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.